Jorge Rubén, alias ‘Cholo Chorrillo’ es condenado en Estados Unidos

Una corte federal de Estados Unidos, en Los Ángeles, declaró culpable a Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado como líder de la violenta organización criminal panameña conocida como la pandilla Bagdad, tras una investigación internacional.

La sentencia pone fin a un proceso judicial que cruzó fronteras y que se apoyó en una investigación conjunta entre Estados Unidos y Panamá.

“El acusado fue declarado culpable de todos los cargos tras una exhaustiva investigación internacional”, dice un comunicado de prensa emitido por la embajada de Estados Unidos en Panamá.

Camargo Clarke enfrentó cargos por narcotráfico internacional tras ser vinculado con el tráfico de múltiples toneladas métricas de cocaína con destino a Estados Unidos. Según el expediente, su rol dentro en la estructura criminal fue clave para sostener rutas y operaciones que alimentaron el trasiego de drogas a gran escala, actividad que generó episodios de violencia en Panamá.

Cuando fue capturado en Costa Rica

El acusado fue capturado en Costa Rica, donde intentó evadir los procesos judiciales abiertos en su contra. En marzo de 2023, fue extraditado a Estados Unidos para responder ante la justicia federal. Desde entonces, el caso avanzó en los estrados judiciales basado en pruebas documentales, peritajes técnicos y testimonios que lo vincularon directamente con operaciones transnacionales de narcotráfico.

La investigación se desarrolló en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuyos agentes trabajaron junto a autoridades panameñas para reconstruir la estructura de la organización criminal, seguir las rutas del narcotráfico y sostener la acusación en juicio. Según la embajada de Estados Unidos en Panamá, parte de la evidencia clave, incluidos análisis forenses y testimonios especializados, fue aportada por instancias panameñas.

Tras conocerse el veredicto, la embajada de Estados Unidos en Panamá destacó el resultado como una señal del alcance que puede tener la cooperación internacional en casos de crimen organizado. La delegación diplomática destacó el trabajo conjunto que permitió llevar ante un tribunal estadounidense a un líder criminal cuyas operaciones trascendieron las fronteras panameñas.

El caso de Camargo Clarke se suma a otros procesos en los que Estados Unidos ha juzgado a cabecillas de redes criminales centroamericanas cuando sus actividades impactan directamente su territorio.

Condena en Panamá

En 2023 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá no admitió un recurso de casación presentado por su defensa contra la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que le aplicó una pena de 70 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales.

La decisión fue notificada a través del edicto No. 2023 fijado en el Juzgado Primero Liquidador, que en año 2018 había dictado una sentencia absolutoria a favor de Clarke y otros miembros de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

En Panamá fue representado por Shirley Castañeda, actual diputada del partido Realizando Metas en la Asamblea Nacional.

¿Quién es Cholo Chorrillo?

Su nombre empezó a sonar con fuerza en 2005 cuando se le asoció con la pandilla Bagdad, un grupo criminal derivado de la organización El Pentágono, cuyos integrantes fueron mencionados en varios casos de homicidio y tumbes de drogas.

En el año 2010, la Fiscalía de Drogas lo investigó dentro de la operación Ley Patriótica II, pero todos los implicados en esta operación fueron sobreseídos por el liquidado Juzgado Octavo Penal.

Fue condenado a la pena de cinco años de prisión por el delito de pandillerismo en julio de 2012.

Más adelante, en abril del 2018, a petición de la abogada y hoy diputada Castañeda, el Juzgado Séptimo Penal le concedió una medida cautelar de depósito domiciliario e impedimento de salida del país.

A finales de ese mismo año, el Juzgado Liquidador de Causas Penales le aplicó una sanción de 70 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales.

Luego, en el año 2019, se le vinculó con la masacre registrada en el Centro Penitenciario La Joya, que dejó un saldo de 12 internos muertos y 13 heridos, en lo que las autoridades determinaron se trató de una disputa entre pandillas.

En el año 2022, Camargo Clarke fue detenido en Costa Rica, donde se había refugiado. En ese momento, Camargo Clarke era investigado por el delito de tráfico de drogas dentro de la operación Neptuno.