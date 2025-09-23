Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras un allanamiento realizado este lunes 22 de septiembre, fue aprehendida una persona que figuraba como asesor legal en la planilla del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) por un caso de presunta lesión patrimonial al Estado.

La captura se efectuó en la comunidad de El Cristo de Aguadulce, provincia de Coclé, durante una diligencia conjunta del Ministerio Público y la Dirección de Investigación Policial.

De acuerdo con el Ministerio Público, el funcionario está vinculado a un caso ocurrido en 2018, relacionado con un proyecto para la construcción de una cancha sintética en la escuela Estela Sierra.

Pandeportes desembolsó los fondos, pero la obra nunca se ejecutó, lo que, según las autoridades, provocó una lesión patrimonial al Estado estimada en 107,420 dólares.