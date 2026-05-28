Panamá, 28 de mayo del 2026

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    DILIGENCIAS JUDICIALES

    Aprehenden a dos personas por blanqueo de capitales con cheques girados de una cuenta de la Unachi

    La investigación se inició en el año 2025 tras la detección de cheques depositados en el Banco Nacional de Panamá, que procedían de una cuenta de la Unachi.

    Juan Manuel Díaz
    Aprehenden a dos personas por blanqueo de capitales con cheques girados de una cuenta de la Unachi
    Las diligencias se realizaron en la 24 de Diciembre, provincia de Panamá. Foto/Cortesía

    Una serie de allanamientos realizados por personal de la Fiscalía Anticorrupción en el corregimiento de 24 de Diciembre, provincia de Panamá, permitió la aprehensión de dos personas investigadas por la presunta comisión de delitos financieros, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá, mediante cheques girados de una cuenta de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

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    La investigación, que se adelanta desde octubre de 2025, está relacionada con la emisión de dos cheques falsos por la suma de $490 mil cada uno, los cuales fueron cambiados y posteriormente distribuidos entre diversas personas.

    En ese sentido, la Fiscalía Anticorrupción mantiene diligencias para verificar la trazabilidad de los fondos y determinar la ubicación de todas las personas que habrían recibido parte del dinero.

    Por este mismo caso, el Ministerio Público ya imputó cargos a 17 personas, de las cuales ocho permanecen bajo la medida cautelar de detención provisional.

    Entre los investigados figuran además dos funcionarios bancarios, presuntamente vinculados a facilitar el cambio de los cheques.

    Previamente, las autoridades realizaron allanamientos en sectores como Las Cumbres, Condado del Rey, Brisas del Golf, Betania y Boca La Caja, donde recuperaron evidencias y documentación relacionada con la investigación.

    Aprehenden a dos personas por blanqueo de capitales con cheques girados de una cuenta de la Unachi
    La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a dos personas vinculadas a delitos financieros, blanqueo de capitales y falsedad. Cortesía.

    Durante las pesquisas, funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que los cheques habían sido alterados.

    Asimismo, las autoridades llevan adelante verificaciones sobre movimientos y actividades relacionadas con las cuentas de la Unachi, con el propósito de establecer si existen otras posibles irregularidades vinculadas a cheques de esta casa de estudios superiores.

    La Unachi se ha visto envuelta en una serie de cuestionamientos y escándalos relacionados con el manejo administrativo de la institución durante la gestión de la rectora Etelvina de Bonagas.

    Sobre la crisis que enfrenta la universidad también se refirió este jueves el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia semanal.

    “De mi gobierno no habrá un solo centavo más para esa universidad”, advirtió Mulino.

    El mandatario reveló además que la rectora solicitó más recursos económicos durante una reunión sostenida con él y con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aunque dejó claro que no aprobará nuevos fondos para la universidad.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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