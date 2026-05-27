Aprehenden a exfuncionario y dos funcionarias por caso de peculado en Penonomé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio Público informó este miércoles 27 de mayo sobre la aprehensión de tres personas, entre ellas dos funcionarias y un exfuncionario del Municipio de Penonomé (Coclé), por un caso de peculado que alcanzaría una lesión para el Estado cercana a los 130 mil dólares.

De acuerdo con las autoridades, estas personas fueron aprehendidas por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado. Según el Ministerio Público, se llevaron a cabo tres diligencias de allanamiento: dos en Penonomé y una en El Caño de Natá.

Se informó que la investigación se desarrolla tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, relacionado con el proyecto de construcción del complejo deportivo y recreativo de Penonomé.

Se agrega que este proyecto se formalizó mediante el contrato del 20 de febrero de 2017, suscrito entre el Municipio de Penonomé y un grupo empresarial, en el cual se determinó una afectación económica al Estado por aproximadamente 129 mil 280 dólares.

Como parte de la investigación, se reportó que el personal del Municipio de Penonomé corroboró que la obra está abandonada.

“La empresa contratista incumplió los plazos, paralizó la obra y utilizó materiales distintos a los planos aprobados”, se indica en un comunicado del Ministerio Público.