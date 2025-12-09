Aprehenden a Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Héctor Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), fue aprehendido este martes, 9 de diciembre, por la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada.

A Brands y otras personas se le vincula con actividades relacionadas con el blanqueo de capitales o el enriquecimiento injustificado.

Víctor Orobio, uno de sus abogados, indicó que las autoridades allanaron la residencia de su cliente la madrugada de este martes.

El pasado 3 de septiembre se conoció que el Ministerio Público inició una investigación contra Brands, luego de que autoridades identificaran depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias personales y en otras a nombre de tres sociedades controladas por el también exdiputado.

El pasado 24 de octubre Brands fue devuelto de los Estados Unidos, tras revocarle la visa de entrada. El exdiputado había abordado un avión con destino a Miami, pero al aterrizar se le informó que no podía ingresar a ese país.

Al momento de su retorno a Panamá, Brands fue abordado por este medio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, pero en ese momento no brindó mayores detalles de las razones por las que no se le permitió entrar a los Estados Unidos.

Brands fue diputado durante el quinquenio 2019-2024, pero entre abril de 2021 y febrero de 2023 solicitó una licencia para ausentarse de la curul y ocupar el cargo de director de Pandeportes.

Entre 2021 y 2024, dicha institución adjudicó contratos y aprobó adendas que suman $601.5 millones.

En desarrollo...