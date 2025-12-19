Panamá, 19 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Operativo

    Aprehenden a otra persona presuntamente implicada en el homicidio de un policía en Caimitillo

    Henry Cárdenas P.
    Aprehenden a otra persona presuntamente implicada en el homicidio de un policía en Caimitillo
    La diligencia se realizó en San Miguelito. Cortesía

    La Policía Nacional informó este viernes 19 de noviembre que aprehendió a otra persona que presuntamente está implicada en un doble homicidio registrado en Caimitillo, en el que perdieron la vida un teniente de la Policía y un civil.

    De acuerdo con la entidad, la diligencia se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio Público, en el sector de Santa Marta, distrito de San Miguelito.

    Según el reporte de las autoridades, por este caso hay cinco personas aprehendidas, entre ellas un menor de edad.

    El hecho violento se registró el pasado viernes 12 de diciembre, y el subteniente José Isaza falleció tras recibir un impacto de bala, cuando intentó detener a dos hombres que se desplazaban en una moto, después de disparar contra un recluso que se encontraba en los predios de la Junta Comunal de Caimitillo, realizando trabajos comunitarios.

    Henry Cárdenas P.

