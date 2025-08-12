Aprehenden a seis personas por presunto delito financiero de 2.8 millones de dólares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Seis personas, todas panameñas, fueron aprehendidas por las autoridades como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por la presunta comisión de delito financiero y blanqueo de capitales, en perjuicio de una entidad bancaria por 2.8 millones de dólares.

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, realizó operativos en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro para ubicar a estas personas.

De acuerdo con los datos de la Policía, se realizaron ocho diligencias de allanamientos, para concretar las aprehensiones y el decomiso de indicios posiblemente relacionados con el caso.

Según las investigaciones de las autoridades judiciales, presuntamente este grupo reclutaba a personas para que solicitaran préstamos bancarios, presentando como garantías avalúos de terrenos y estados financieros ficticios para de esta forma obtener el desembolso.

Los aprehendidos -una mujer y cinco hombres- y los elementos recabados en los operativos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público.