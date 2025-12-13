Aprehenden al principal sospechoso del doble homicidio en Caimitillo, donde murió un policía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional informó que aprehendió este sábado a uno de los principales sospechosos del doble homicidio ocurrido en el corregimiento de Caimitillo, Panamá Norte, en el que perdió la vida una unidad policial y un ciudadano.

La captura se realizó durante acciones operativas y de investigación desarrolladas en el sector de Veranillo, en el distrito de San Miguelito, como parte del despliegue de búsqueda activado tras el ataque armado registrado ayer, viernes. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el aprehendido figura como uno de los presuntos responsables del hecho.

Aprehenden al principal sospechoso de hecho de violencia ocurrido el viernes en Caimitillo, Panamá Norte. Foto/Policía Nacional

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó la aprehensión y destacó el despliegue de recursos institucionales para dar con el sospechoso.

“En el día de hoy hemos dado con la captura del principal sospechoso que tenemos sobre el caso del fallecimiento de nuestra unidad policial que se dio el día de ayer en el área Panamá Norte. Toda la Policía apostó todos los recursos necesarios, todos los recursos tecnológicos y todo el esfuerzo de las unidades para poder dar con esta captura”, afirmó.

El director general, Jaime Fernández, informó sobre los resultados de los operativos en San Miguelito y reiteró su compromiso firme e inquebrantable de combatir el delito, desarticular las estructuras criminales y garantizar un entorno seguro para toda la comunidad. pic.twitter.com/ljbiA5EjDH — Policía Nacional (@policiadepanama) December 13, 2025

Fernández agregó que las investigaciones continúan para ubicar a otros posibles implicados. “Continuaremos dando el resultado de buscar hasta los últimos responsables de esta situación y llevarlos a buen orden y a buen recaudo del Ministerio Público”, señaló.

El caso ha generado reacciones a nivel del Ejecutivo. El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a cuestionar las decisiones judiciales frente a la criminalidad, al señalar que el esfuerzo de los estamentos de seguridad pierde efectividad si el Órgano Judicial no actúa de manera coordinada.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que el teniente policial José Isaza Melo fuera asesinado en Caimitillo durante un ataque armado que, según las autoridades, iba dirigido inicialmente contra un hombre que cumplía una sanción de trabajo comunitario ordenada por un juez.