Aprehendidos en la Operación Nodriza, entre ellos el padre de Dayra Caicedo, van a audiencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las ocho personas aprehendidas ayer por las autoridades en la Operación Nodriza, entre ellas el padre de Dayra Caicedo, fueron llevadas este jueves 4 de diciembre a una audiencia de garantías.

Los investigados fueron trasladados a las instalaciones del SPA de Plaza Ágora bajo estrictas medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, en la Operación Nodriza, en la que se detuvo a César Caicedo, padre de Dayra Caicedo, secuestrada a principios de año, se logró desarticular una red dedicada al tráfico de drogas.

Llegada de dos de los implicados en la operación Nodriza.



Video: Juan Manuel Díazhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/lxjJO5GQ6t — La Prensa Panamá (@prensacom) December 4, 2025

El fiscal de Drogas, Julio Villarreal, dijo que en la investigación, iniciada en el año 2023, se registraron siete eventos en los que se logró el decomiso de 2 toneladas de drogas.

Llegada del resto de los investigados a Plaza Ágora para la audiencia de imputación por la Operación Nodriza.



Video: Juan Manuel Díazhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/X17hdkFr0q — La Prensa Panamá (@prensacom) December 4, 2025

El fiscal informó que el grupo usaba embarcaciones para la introducción de drogas, que eran escondidas en residencias en el distrito de Arraiján (Panamá Oeste), y luego las introducían en vehículos modificados para posteriormente sacarlas del país.

Información en desarrollo...