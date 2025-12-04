Panamá, 04 de diciembre del 2025

    Ministerio Público

    Aprehendidos en la Operación Nodriza, entre ellos el padre de Dayra Caicedo, van a audiencia

    Juan Manuel Díaz
    En la Operación Nodriza se decomisaron vehículos y armas de fuego. LP/Elysée Fernández

    Las ocho personas aprehendidas ayer por las autoridades en la Operación Nodriza, entre ellas el padre de Dayra Caicedo, fueron llevadas este jueves 4 de diciembre a una audiencia de garantías.

    Los investigados fueron trasladados a las instalaciones del SPA de Plaza Ágora bajo estrictas medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional.

    De acuerdo con el Ministerio Público, en la Operación Nodriza, en la que se detuvo a César Caicedo, padre de Dayra Caicedo, secuestrada a principios de año, se logró desarticular una red dedicada al tráfico de drogas.

    El fiscal de Drogas, Julio Villarreal, dijo que en la investigación, iniciada en el año 2023, se registraron siete eventos en los que se logró el decomiso de 2 toneladas de drogas.

    El fiscal informó que el grupo usaba embarcaciones para la introducción de drogas, que eran escondidas en residencias en el distrito de Arraiján (Panamá Oeste), y luego las introducían en vehículos modificados para posteriormente sacarlas del país.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


