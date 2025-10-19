Arzobispo Ulloa condena los recientes femicidios y pide al país no normalizar la violencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante la misa dominical celebrada este 19 de octubre, el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, lanzó un llamado a las autoridades tras los recientes asesinatos de dos mujeres, uno en Santiago y otro en Aguadulce, calificándolos como una herida que “clama al cielo” y que el país no puede seguir tolerando.

“El Evangelio no puede callar ante la sangre inocente”, dijo, tras lamentar lo ocurrido.

“No podemos permanecer indiferentes”, expresó el prelado, advirtiendo que la violencia doméstica “no es un asunto privado, sino una herida social que destruye familias, hiere comunidades y apaga vidas inocentes”.

Ulloa exhortó a reconocer que, como sociedad, Estado e incluso Iglesia, “hemos fallado”, al no haber educado con suficiente fuerza en el respeto, la dignidad de la mujer y la resolución pacífica de los conflictos.

“La cultura machista, todavía presente en muchos ambientes, alimenta la falsa idea de que el otro —y en particular la mujer— puede ser tratado como propiedad. Esa mentalidad contradice el Evangelio: nadie pertenece a nadie, toda vida es sagrada y merece respeto absoluto", agregó.

El arzobispo insistió en la urgencia de políticas de Estado claras, con educación emocional desde la niñez, acompañamiento psicológico y espiritual, así como verdadera protección a las víctimas.

Llamó también a los medios de comunicación a promover una cultura de paz “sin sensacionalismo”, y a las familias a volver al diálogo, la empatía y el respeto.

“Ser misioneros de esperanza implica también ser misioneros de justicia”, afirmó Ulloa, recordando que la Iglesia no puede limitarse a orar, sino que debe denunciar, acompañar y actuar.

La muerte de una mujer de 25 años en la provincia de Veraguas se sumó al creciente panorama de violencia contra las mujeres en Panamá, donde se han registrado 112 femicidios entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024

Las estadísticas del Ministerio Público indican que, desde enero hasta el 30 de septiembre de 2025, se contabilizaban 12 femicidios, 9 tentativas de femicidio y 15 muertes violentas. Para el mismo período en 2024, la cifra era de 16 femicidios, 2 tentativas de femicidio y 20 muertes violentas.