Así fue la votación que llevó a María Cristina Chen a la presidencia de la Corte Suprema

El pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió el pasado viernes 2 de enero a María Cristina Chen Stanziola como nueva presidenta de ese tribunal, pero la decisión no se resolvió en una sola ronda. La sesión, que comenzó a las 3:30 p.m., expuso una primera votación fragmentada, un receso sin consenso y una segunda vuelta en la que se consolidó una mayoría clara.

En la primera ronda, ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría absoluta que se exige por ley. Chen Stanziola obtuvo tres votos; Carlos Vásquez recibió dos; Olmedo Arrocha sumó otros dos; y María Eugenia López, quien ejercía la presidencia hasta ese momento y había ocupado el cargo durante dos períodos consecutivos, también obtuvo dos votos.

María Cristina Chen Stanziola, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. LP/Archivo

Lo que dice el Código Judicial

Aunque Chen encabezó la votación inicial, no resultó electa en esa ronda porque el artículo 74 del Código Judicial exige mayoría de votos, es decir, el apoyo de al menos cinco de los nueve magistrados. Ante la falta de consenso, entonces, el pleno decretó un receso a las 6:00 p.m., sin definir aún la presidencia.

El momento de la verdad se concretó con la segunda ronda. Arrocha declinó su candidatura y decidió respaldar a Chen, estrategia que reconfiguró el tablero interno. Con ese apoyo, Chen Stanziola alcanzó siete votos, frente a uno para Vásquez y uno para López, resultado que cerró la elección.

Y así quedó la directiva

Con esa votación, Chen Stanziola asumió formalmente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia para los próximos dos años y sucedió a López al frente del Órgano Judicial. La magistrada Miriam Yadira Cheng Rosas la juramentó.

En consecuencia, Chen juramentó a Olmedo Arrocha como vicepresidente de la Corte y presidente de la Sala Civil.

Además de presidir el Pleno, Chen Stanziola encabezará la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y la Sala Cuarta de Negocios Generales, y asumirá la representación institucional del Órgano Judicial.

En la misma sesión, la magistrada Maribel Cornejo asumió la presidencia de la Sala Penal.

La llegada de dos nuevos magistrados

El Pleno también integró formalmente a los magistrados Gisela Agurto y Carlos Villalobos, juramentados horas antes por el presidente José Raúl Mulino.

Agurto, quien se desempeñará en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, sostuvo que el Órgano Judicial debe apostar por la capacitación permanente de su personal, una necesidad que, afirmó, conoce tras más de 30 años de servicio en la administración de justicia. Villalobos, por su parte, señaló que llegar a la Corte Suprema representa la máxima aspiración de un abogado y abogó por dotar al sistema judicial de herramientas que permitan una justicia más eficiente y accesible.

Las controversias

En los últimos meses, la Corte estuvo en el centro de la polémica por decisiones administrativas como la aprobación de un fondo de jubilación que permitía a los magistrados retirarse con el 100% de su salario.

En la foto se aprecian a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la tarde del viernes 2 de enero. LP Juan Manuel Díaz

Después de la presión ciudadana, la Corte suspendió el Decreto N.° 407 del 18 de julio de 2024, que daba sustento a esa medida. Pero este no era fue el único tema que los puso en el centro del debate público, el 8 de enero de 2024, los magistrados habían aprobado un ajuste salarial de $4,000, elevando sus ingresos mensuales a $14,000 mensuales.

Según cifras oficiales del Órgano Judicial, en los últimos cinco años se gestionaron 821,000 casos, de los cuales 763,000 fueron resueltos, lo que representa una descongestión procesal del 93% y una reducción del rezago judicial del 30%. Entre 2021 y 2025, la Corte atendió 26,631 nuevos procesos, prácticamente resueltos en su totalidad.