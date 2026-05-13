Así operaba la red que contaminaba contenedores con droga en puertos panameños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Funcionarios de aduanas, transportistas y trabajadores portuarios habían elaborado un sistema sofisticado para introducir drogas en contenedores que llegaban a puertos del Pacífico y del Atlántico panameño.

Tras una serie de diligencias de seguimiento y vigilancia, la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional detectaron que los funcionarios de aduanas proporcionaban información sobre la ubicación de contenedores con destino a puertos europeos. Luego, en conjunto con operarios del puerto, los contenedores eran colocados en puntos de poca vigilancia, donde el sistema de video no los captaba. Posteriormente, otro grupo se encargaba de reemplazar los sellos de las puertas e introducir la droga.

Las investigaciones también apuntan a que los funcionarios de aduanas podían colocar sellos clonados en los contenedores abiertos para facilitar el transporte de la droga.

Se reveló que funcionarios de aduanas y trabajadores portuarios son reclutados por pandillas locales, que les ofrecen dinero a cambio de colaborar o los coaccionan mediante amenazas. Un extrabajador de patio en un puerto explicó que la contaminación de los contenedores suele producirse en la noche y que existe una gran presión para asignar en esos turnos a personas vinculadas a estas redes criminales. Añadió que, en ocasiones, la presión es tan fuerte que algunas personas prefieren renunciar antes que participar en los ilícitos.

El Ministerio Público informó este martes 12 de mayo que realizó diferentes diligencias para lograr la aprehensión de 16 personas por estar presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/lukJW9AnSg — La Prensa Panamá (@prensacom) May 12, 2026

Las autoridades responsabilizan a este grupo de al menos cinco eventos que condujeron al decomiso de cuatro toneladas de droga en puertos de Panamá y Colón. Los traficantes introducen paquetes de cocaína en las paredes, techos, pisos, puertas o en el equipo de aislamiento de los contenedores refrigerados, para evadir a las autoridades.

En este caso, las detenciones se realizaron en las provincias de Colón, Panamá Oeste y Panamá, donde se hallaron indicios relacionados con el ilícito.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que las investigaciones de este caso se desarrollan desde 2023, por la contaminación de contenedores en puertos del Atlántico y del Pacífico panameño. En lo que va de 2025, las autoridades han decomisado 34 toneladas de droga.

La Fiscalía de Drogas también alertó sobre cuatro grandes decomisos de presunta droga que resultaron ser libros y sustancias que no califican como drogas. Los investigadores plantean que estos casos podrían tratarse de tumbes entre grupos rivales o de una estrategia para despistar a las autoridades.

La investigación revela que pandillas como Calor Calor y Bagdad se disputan el control del acceso a los puertos para colocar droga en contenedores. Ambas pandillas son contratadas por redes de narcotráfico colombianas y mexicanas, que usan Panamá como punto de tránsito hacia el mercado europeo.

Algunos expertos en seguridad sostienen que estas disputas son la causa de varios homicidios catalogados como ajustes de cuentas. El propio Fernández ha señalado que el 80% de los homicidios registrados en el país están directamente relacionados con el tráfico de drogas.

El año pasado se publicó un informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), titulado “Infiltración de las cadenas de suministro de carga marítima: delincuencia organizada, cocaína y el conspirador interno”, que advierte que Panamá ocupa un lugar crítico como centro de transbordo para el narcotráfico en América Latina.

El estudio, que cubre los años 2023 y 2024, resalta la vulnerabilidad del país por su ubicación estratégica y apunta un riesgo adicional: el traslado de drogas por carretera o ferrocarril entre terminales de transbordo dentro del territorio panameño. El elevado número de incautaciones en los puertos sugiere, además, que buena parte de la operación para contaminar contenedores cuenta con la complicidad de los llamados “conspiradores internos”.