Transbordo de cocaína en contenedores expone desafíos en los puertos panameños

Un reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), titulado “Infiltración de las cadenas de suministro de carga marítima: delincuencia organizada, cocaína y el conspirador interno”, pone sobre la mesa el papel crucial y cada vez más comprometido de Panamá como un importante centro de transbordo en América Latina para el tráfico de cocaína a través de las cadenas de suministro marítimas.

El análisis, que abarca los años 2023 y 2024, revela que la estratégica ubicación del país lo convierte en un punto vulnerable para la infiltración de contenedores con droga.

Los ‘conspiradores internos’

El documento advierte que la transferencia de drogas por carretera o ferrocarril entre terminales de transbordo en Panamá es un problema particular. Además, el elevado número de incautaciones de cocaína en los puertos de transbordo panameños sugiere que en una gran parte de la contaminación de contenedores participan los llamados “conspiradores internos”.

Se estima que alrededor del 68% de los casos de detección global de drogas involucraron a conspiradores internos dentro de la cadena de suministro de carga marítima. Se trata de personas que ya forman parte de la cadena logística o portuaria y que colaboran de manera deliberada con el tráfico de drogas. Podrían ser empleados, contratistas o funcionarios de puertos, terminales o transporte marítimo que aprovechan su posición para facilitar el ingreso, movimiento o manipulación de la droga dentro de los contenedores.

Incautaciones

Las cifras de incautaciones en Panamá son contundentes y reflejan la escala del problema. Por ejemplo, en el último trimestre de 2024, las incautaciones en América Central, dominadas por Panamá, eclipsaron significativamente a las de Europa Occidental, con 19 detecciones distribuidas uniformemente entre las cuatro terminales principales de Panamá, lo que sumó un total de 11 toneladas de cocaína.

En 2023, se produjeron las siguientes incautaciones en puertos a través del mecanismo de “gancho ciego” o rip off, de acuerdo con el análisis: Balboa (17 incautaciones, 10.257 kg), Cristóbal (16 incautaciones, 7.634 kg), Manzanillo (8 incautaciones, 3.203 kg), Colón (7 incautaciones, 2.105 kg) y Rodman (3 incautaciones, 723 kg).

Mientras que en 2024, el escenario fue el siguiente: Manzanillo (17 incautaciones, 12.774 kg, mostrando un aumento significativo), Colón (13 incautaciones, 4.150 kg), Cristóbal (13 incautaciones, 3.969 kg) y Rodman (10 incautaciones, 4.907 kg).

El gancho ciego o rip off es una técnica usada para ocultar drogas en contenedores, donde el cargamento se introduce sin que el transportista oficial del contenedor lo sepa. La droga se coloca en un contenedor legítimo durante el tránsito o en puertos, y solo el destinatario final sabe dónde está.

Mientras que el método de ocultar en estructuras de contenedores es una táctica para esconder drogas dentro del propio contenedor o su carga de manera deliberada y estructurada. El objetivo es hacer pasar la droga junto con la mercancía legal, usando espacios dentro de muebles, pallets, dobles pisos, falsos compartimentos, entre otros.

El informe también destaca las cifras de drogas escondidas a través de este mecanismo:

2023: Balboa (21 detecciones, 861 kg), Manzanillo (2 detecciones, 642 kg), Cristóbal (2 detecciones, 68 kg).

2024: Balboa (32 detecciones, 1.860 kg), Rodman (5 detecciones, 149 kg), Manzanillo (2 detecciones, 87 kg), Colón (4 detecciones, 164 kg) y Cristóbal (3 detecciones, 127 kg).

Panamá es identificado como uno de los principales contribuyentes del mecanismo de ocultar drogas en suelos de contenedores, junto con Ecuador y Colombia. Se observó un flujo constante de incautaciones en 2023, con cantidades entre 1.000 y 2.000 kg por trimestre, aunque con una disminución en 2024 a menos de 1.000 kg por trimestre.

El país también fue destino previsto para 222 kg de cocaína escondida en techos de contenedores, donde la mayoría de la carga llegó de Ecuador.

Métodos sofisticados

El informe detalla incidentes específicos que demuestran la sofisticación de las operaciones delictivas y la labor de las autoridades panameñas:

En febrero de 2024, las autoridades panameñas incautaron 400 kg de cocaína en bultos impermeables dentro de un contenedor chileno en tránsito hacia España.

En abril de 2024, se interceptaron 920 kg de cocaína en bultos impermeables adheridos a boyas dentro de un contenedor frigorífico de bananas, cargado en Ecuador y con destino a Rusia. Estos casos son ejemplos de la explotación combinada de múltiples vulnerabilidades en la cadena de suministro.

La alerta de Mulino

El pasado 26 de agosto, desde la Zona Libre de Colón, el presidente José Raúl Mulino reconoció la gravedad del problema. “Tenemos que hacer un esfuerzo con los señores de los puertos para que cooperen con aduana, con migración, con la Policía Nacional y parar el gran flujo de droga que está saliendo de los puertos panameños hacia Europa”, dijo.

Aseguró que la seguridad de la provincia y de los puertos del país es un tema prioritario para su administración.

“Tenemos que alejar a Colón del mal vivir. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo a nivel de las instancias de seguridad para dotar a la provincia de más pie de fuerza, equipos y tecnología”, afirmó el mandatario, al reconocer que el narcotráfico representa una de las principales amenazas en la zona.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, anunció que este martes se realizará una reunión de alto nivel para tratar el tema. En el encuentro participarán personal de la Autoridad Marítima de Panamá, de los distintos puertos panameños y la plana mayor de los servicios de seguridad pública, entre otros.