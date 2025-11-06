Autoridades interrogan a un testigo por el crimen de Esteban De León Osorio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades interrogaron este jueves 6 de noviembre a un testigo que podría tener información valiosa relacionada con el asesinato del joven Esteban Danilo De León, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles cerca de la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el sector 3 de Las Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre.

Fuentes ligadas a las investigaciones revelaron que se está interrogando a un testigo que puede entregar información relacionada con la desaparición de la víctima.

También son objeto de análisis algunos videos tomados de cámaras de vigilancia ubicadas en algunos puntos por donde fue visto el vehículo de Esteban Danilo De León el viernes 31 de octubre, cuando salió de su residencia.

En la mañana de este jueves, amigos y vecinos del joven De León realizaron una caravana en el área de Tocumen para exigir justicia en este caso.

La caravana circuló por el sector de Nuevo Progreso, donde residentes del lugar exigieron que las autoridades ubiquen a los responsables del homicidio.

De León, quien laboraba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, desapareció el 31 de octubre, pero no fue hasta el 1 de noviembre que la denuncia se presentó en el Ministerio Público, que de inmediato abrió la investigación e inició la recopilación de datos sobre los hechos.

Las autoridades han negado que exista un protocolo en el que se establezca un término de 24 o 48 horas para iniciar diligencias con la finalidad de ubicar a una persona desaparecida.

Aún el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) debe presentar un informe sobre las causas de la muerte y la hora en que se produjo, para establecer una línea de tiempo entre su desaparición y el momento del crimen.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó ayer que se tenía identificadas a cinco personas que podrían tener algún grado de relación con la desaparición de la víctima.