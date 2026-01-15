Bernardo Meneses seguirá detenido: Tribunal de Apelaciones niega cambio de medida cautelar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional impuesta por un juez de garantías al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, y negó la solicitud presentada por su defensa para sustituirla por medidas menos severas.

La defensa técnica había solicitado reemplazar la detención por reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país, entrega del pasaporte y restricción de acercamiento a las oficinas del IFARHU.

No obstante, el Tribunal consideró que dichas alternativas no resultaban suficientes frente a los riesgos procesales identificados.

El fallo fue emitido por un Tribunal integrado por las magistradas Yanelka Quijano, quien lo presidió, Giovannina Antinori y Naida Cáceres, en el marco del proceso que se sigue contra Meneses por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

Durante la audiencia de apelación, celebrada el jueves 15 de enero, el Tribunal, tras escuchar los argumentos de las partes, sustentó su decisión en que la medida cautelar impuesta es proporcional a la gravedad de los hechos investigados, contribuye a minimizar los riesgos procesales y garantiza los fines del proceso penal.

En la diligencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior anticorrupción Azucena Aizpurúa, mientras que la defensa particular del imputado fue ejercida por la abogada Nadia Castillo.

Las investigaciones contra Meneses se originaron a partir de una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República, que detectó una serie de presuntas irregularidades en la administración del IFARHU durante el quinquenio pasado.