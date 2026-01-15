Panamá, 15 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROCESO

    Bernardo Meneses seguirá detenido: Tribunal de Apelaciones niega cambio de medida cautelar

    Juan Manuel Díaz
    Bernardo Meneses seguirá detenido: Tribunal de Apelaciones niega cambio de medida cautelar
    Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses.

    El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional impuesta por un juez de garantías al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, y negó la solicitud presentada por su defensa para sustituirla por medidas menos severas.

    +info

    Corte no admite amparo y mantiene la detención provisional de Bernardo MenesesBernardo Meneses seguirá en prisión; juez le niega el cambio de medida cautelar

    La defensa técnica había solicitado reemplazar la detención por reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país, entrega del pasaporte y restricción de acercamiento a las oficinas del IFARHU.

    No obstante, el Tribunal consideró que dichas alternativas no resultaban suficientes frente a los riesgos procesales identificados.

    El fallo fue emitido por un Tribunal integrado por las magistradas Yanelka Quijano, quien lo presidió, Giovannina Antinori y Naida Cáceres, en el marco del proceso que se sigue contra Meneses por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

    Durante la audiencia de apelación, celebrada el jueves 15 de enero, el Tribunal, tras escuchar los argumentos de las partes, sustentó su decisión en que la medida cautelar impuesta es proporcional a la gravedad de los hechos investigados, contribuye a minimizar los riesgos procesales y garantiza los fines del proceso penal.

    En la diligencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior anticorrupción Azucena Aizpurúa, mientras que la defensa particular del imputado fue ejercida por la abogada Nadia Castillo.

    Las investigaciones contra Meneses se originaron a partir de una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República, que detectó una serie de presuntas irregularidades en la administración del IFARHU durante el quinquenio pasado.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más