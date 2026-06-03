Cae cabecilla de la pandilla ‘Sinaloa’ a la que se le atribuyen múltiples homicidios en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El prófugo era uno de los más buscados en el país con recompensa de $5,000 y fue capturado en Villa Esperanza tras una denuncia ciudadana

Bernardo Alvarado Gaona, alias “Tito Recorte”, presunto cabecilla de la pandilla autodenominada Sinaola, uno de los más buscados del país, fue capturado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El subcomisionado Geovanni Moreno, jefe de operaciones, Localización y Captura de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), informó que alias “Tito Recorte”, considerado un objetivo de alto valor estratégico, figuraba de forma prominente en la lista de los delincuentes más buscados del país por el delito de pandillerismo y por su paradero se ofrecía una recompensa de $5,000.

La detención se concretó mediante una diligencia de allanamiento en el sector de Villa Esperanza, ubicado en Los Andes No. 2, gracias a información precisa aportada por la colaboración ciudadana.

Bernardo Alvarado Gaona, alias “Tito Recorte”, presunto cabecilla de la pandilla autodenominada Sinaola,

Moreno detalló que alias “Tito Recorte” cuenta con un amplio historial criminal que lo vincula formalmente a dos pandillas distintas. Sostiene que las investigaciones judiciales vigentes lo señalan como una pieza clave en la ejecución de homicidios, lesiones personales y posesión ilícita de armas de fuego.

Según los informes de inteligencia, el procesado era uno de los principales dinamizadores de la violencia armada en el sector de San Miguelito.

Con este arresto, los estamentos de seguridad del Estado han logrado neutralizar a 18 de los 33 delincuentes que integraban originalmente la lista de los más buscados.

El subcomisionado Moreno enfatizó que la Fuerza Pública mantendrá un despliegue continuo y sostenido para dar con la ubicación y captura de los 15 sujetos que aún permanecen prófugos de la justicia, por quienes se mantienen vigentes recompensas institucionales que oscilan entre los $2 mil y los $100 mil.

En el lugar de la captura se decomisó dinero en efectivo, presuntas sustancias ilícitas, indicios que fueron puestos a órdenes de las autoridades.

El aprehendido fue puesto de inmediato a órdenes de las autoridades competentes para las correspondientes audiencias de control de garantías.