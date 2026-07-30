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    Los Santos

    Cae en Las Tablas una red de trata que engañaba a mujeres para prostituirlas

    La investigación se inició el pasado mes de abril a raíz de información de inteligencia sobre un posible caso de trata de personas con fines de explotación sexual.

    Juan Manuel Díaz
    Cae en Las Tablas una red de trata que engañaba a mujeres para prostituirlas
    Operacion Corazón Azul. Cortesía

    Una operación realizada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional logró desmantelar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que, con engaños, reclutaba a sus víctimas en el extranjero y las traía a Panamá para prostituirlas.

    +info

    Desmantelan red de trata sexual que introducía víctimas de Colombia y VenezuelaRed de trata usaba páginas web para contactar a los clientes

    La denominada operación Corazón Azul, realizada en la provincia de Los Santos, permitió la aprehensión de dos personas y la recuperación de tres víctimas que eran explotadas sexualmente.

    Uno de los allanamientos se realizó en el bar Campo Alegre, ubicado a la salida de la ciudad de Las Tablas. En ese lugar fueron ubicadas las tres víctimas, que reciben atención psicológica.

    En la operación, que contó con la colaboración de Interpol y el Servicio Nacional de Migración, también se realizó un allanamiento en una residencia ubicada en Guararé, provincia de Los Santos, donde fueron ubicados a un hombre y una mujer que presuntamente son los cabecillas de la estructura criminal.

    En una diligencia de vigilancia y seguimiento realizada el pasado 11 de abril, la red reclutó a tres mujeres en Colombia, quienes ingresaron al país por el Aeropuerto Panamá Pacífico y luego fueron llevadas por tierra hacia una residencia de Las Tablas.

    De acuerdo con las investigaciones, la mujer aprehendida, de origen colombiano, era la encargada de reclutar a mujeres jóvenes en Colombia y luego fueron trasladaba a Las Tablas para ejercer la prostitución.

    Cae en Las Tablas una red de trata que engañaba a mujeres para prostituirlas

    La trata sexual abarca toda la gama de actividades que se producen cuando un traficante utiliza la fuerza, el fraude o la coacción para obligar a otra persona a participar en un acto sexual comercial o para forzar a un menor a participar en un acto sexual comercial.

    La coacción, en el caso de la trata sexual, abarca una amplia gama de medios, entre ellos, amenazas de daños graves, daños psicológicos, daños a la reputación, amenazas a terceros y manipulación de deudas.

    La trata sexual puede tener lugar en domicilios particulares, salones de masajes, hoteles o burdeles, entre otros lugares, así como en internet.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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