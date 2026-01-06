Cambios y rotaciones en el Ministerio Público; Ruth Morcillo sale de la fiscalía anticorrupción, pero participará en el juicio de Odebrecht

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una serie de cambios y rotaciones se han dado en la últimas horas dentro del Ministerio Público (MP), entre las que se incluyen a la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, que instruyó el expediente del caso Odebrecht, cuyo juicio debe iniciar el próximo lunes 12 de enero.

Todavía no se ha definido a qué despacho será asignada Morcillo, pero La Prensa conoció que sí participará en el juicio de los sobornos de Odebrecht.

También será trasladada la fiscal Tania Sterling, quien se encontraba en la Fiscalía Superior de Veraguas.

Recientemente, Sterling reabrió las investigaciones por la desaparición del sacerdote colombiano Héctor Gallego, atribuida a la dictadura militar.

Sterling, quien casualmente fue parte del equipo de fiscales que abrió la investigación del caso Odebrecht, fue enviada inicialmente como fiscal a la provincia de Colón, luego a Veraguas y ahora estará en la provincia de Herrera.

Las rotaciones también alcanzaron al fiscal anticorrupción de descarga Edwin Juarez, que fue enviado a la fiscalía especializada de homicidios en la provincia de Colón.

En tanto, la fiscal Patricia Herrera, quien estaba a cargo de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, ahora será fiscal anticorrupción y Gladys Moran será trasladada de la Fiscalía Regional de Herrera a la de Los Santos.

Julio Vergara, que se encontraba en la Fiscalía Superior de Bocas del Toro, ahora se desempeñará como fiscal en la provincia de Chiriquí.

Las rotaciones también alcanzaron al fiscal anticorrupción de descarga Edwin Juárez, que fue enviado a la fiscalía especializada de homicidios en la provincia de Colón.

Por su parte Daira Botello, que se encontraba en la Secretaría de Control y Fiscalización, ahora estará a cargo de la fiscalía de Panamá Oeste. Con anterioridad Botello se había desempeñado como fiscal de adolescentes.