Panamá, 31 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 31 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Conflicto Rusia - Ucrania

    DIJ aprehende a sospechoso de reclutar panameños con falsas ofertas laborales para la guerra

    Las autoridades rescataron a dos ciudadanos panameños que presuntamente serían trasladados al extranjero mediante falsas ofertas de empleo.

    Getzalette Reyes
    DIJ aprehende a sospechoso de reclutar panameños con falsas ofertas laborales para la guerra
    Aprehenden a un ciudadano presuntamente vinculado a una red de trata de personas con fines de reclutamiento para la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto/Policía Nacional

    Un ciudadano panameño fue aprehendido en flagrancia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por su presunta vinculación con una red criminal dedicada a la trata de personas, que supuestamente captaba panameños mediante falsas ofertas de trabajo para trasladarlos y reclutarlos con fines relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania.

    +info

    El negocio detrás de la guerra: cómo reclutan a panameños para combatir en Rusia y Ucrania Ciudadanos de Cuba, Colombia, Perú, Bolivia, Panamá y El Salvador han sido presa de redes que reclutan para RusiaReportan la muerte de panameños en el conflicto Rusia-Ucrania

    La aprehensión fue realizada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional como parte de una investigación en curso.

    De acuerdo con las pesquisas, el sospechoso presuntamente ofrecía oportunidades laborales falsas para convencer a ciudadanos panameños de viajar al extranjero, donde serían reclutados en actividades vinculadas al conflicto bélico.

    Durante la diligencia, los investigadores rescataron a dos víctimas panameñas que se disponían a viajar bajo ese supuesto ofrecimiento laboral. Al momento de la captura, el sospechoso mantenía en su poder los pasaportes de ambas personas, informó la Policía Nacional.

    El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red y la posible existencia de otras víctimas.

    La investigación surge en momentos en que las autoridades panameñas han advertido sobre un aumento de ciudadanos vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania. La Cancillería informó recientemente que tiene registro de 24 panameños relacionados con el conflicto: 19 vinculados con las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco con las de Ucrania.

    El viceministro de Asuntos Multilaterales, Carlos Guevara Mann, indicó que el registro oficial incluye ciudadanos desaparecidos desde octubre de 2025, personas cuyo paradero aún se desconoce y al menos un fallecimiento confirmado.

    La participación de panameños en la guerra comenzó a cobrar notoriedad pública después de que La Prensa revelara el caso de un ciudadano panameño reclutado para combatir del lado ruso. El trabajo periodístico lleva por título: Dante en Ucrania - Reclutadores rusos en Berlín: la historia de un panameño.

    Desde entonces han surgido nuevos testimonios, denuncias de familiares y reportes de desapariciones, mientras las autoridades llevan adelante investigaciones.

    Getzalette Reyes

    Última Hora

    • 01:15 De lectura, libros y buenos hábitos Leer más
    • 01:10 DIJ aprehende a sospechoso de reclutar panameños con falsas ofertas laborales para la guerra Leer más
    • 01:00 Cuando quedarse deja de ser una opción Leer más
    • 01:00 Lula asegura que su hijo no tendrá ‘ningún privilegio’: “Si es culpable, tendrá que pagar” Leer más
    • 00:17 Alcaldesa de Arraiján gana premio por programa de buses escolares que investigó la Fiscalía Electoral Leer más
    • 23:35 Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías 2026 Leer más
    • 23:20 Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza Leer más
    • 22:25 Tres hijas del diputado Sergio Gálvez figuran en la planilla de la Asamblea Nacional Leer más
    • 22:22 San Francisco FC aclaró los rumores sobre el fichaje de Radamel Falcao  Leer más
    • 22:00 Michael Amir Murillo avanza con el Besiktas en la Europa League Leer más