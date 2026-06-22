Capturan a prófugo de La Joyita en Pan de Azúcar; aún faltan 15 evadidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades mantienen la búsqueda de otros 15 reclusos que escaparon durante el motín registrado el 1 de junio.

La Policía Nacional informó la noche de este domingo 21 de junio sobre la recaptura de José Leonardo Cajiga Cuesta, quien permanecía prófugo desde su evasión del centro penitenciario La Joyita, ocurrida el pasado 1 de junio en medio de un motín dentro del penal.

El hombre, que cumple una condena por delito contra el patrimonio económico en la modalidad de robo con arma de fuego, fue ubicado en el sector de El Hueco de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

Ahora, Cajiga Cuesta será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para enfrentar el proceso legal derivado de su fuga.

#Recapturado | Mediante férreos operativos desarrollados en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento Amelia Denis de Icaza, fue recapturado José Leonardo Cajiga Cuesta, evadido del Centro Penitenciario La Joyita desde el pasado 1 de junio de 2026. pic.twitter.com/qZRS37mJHE — Policía Nacional (@policiadepanama) June 22, 2026

La evasión masiva ocurrió el pasado 1 de junio durante una revuelta en La Joyita. Desde entonces, las autoridades han desarrollado operativos para localizar a los reclusos que lograron escapar.

Con esta recaptura, la Policía Nacional mantiene la búsqueda de otros 15 prófugos que aún permanecen evadidos. Entre ellos figuran personas procesadas o condenadas por delitos como homicidio, narcotráfico y crimen organizado.

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