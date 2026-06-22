Panamá, 22 de junio del 2026
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    SAN MIGUELITO

    Capturan a prófugo de La Joyita en Pan de Azúcar; aún faltan 15 evadidos

    Las autoridades mantienen la búsqueda de otros 15 reclusos que escaparon durante el motín registrado el 1 de junio.

    Getzalette Reyes
    Capturan a prófugo de La Joyita en Pan de Azúcar; aún faltan 15 evadidos
    Recapturan en San Miguelito a reo fugado de La Joyita. Foto/Policía Nacional

    La Policía Nacional informó la noche de este domingo 21 de junio sobre la recaptura de José Leonardo Cajiga Cuesta, quien permanecía prófugo desde su evasión del centro penitenciario La Joyita, ocurrida el pasado 1 de junio en medio de un motín dentro del penal.

    El hombre, que cumple una condena por delito contra el patrimonio económico en la modalidad de robo con arma de fuego, fue ubicado en el sector de El Hueco de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

    Ahora, Cajiga Cuesta será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para enfrentar el proceso legal derivado de su fuga.

    La evasión masiva ocurrió el pasado 1 de junio durante una revuelta en La Joyita. Desde entonces, las autoridades han desarrollado operativos para localizar a los reclusos que lograron escapar.

    Con esta recaptura, la Policía Nacional mantiene la búsqueda de otros 15 prófugos que aún permanecen evadidos. Entre ellos figuran personas procesadas o condenadas por delitos como homicidio, narcotráfico y crimen organizado.

    [Lea también: Renuncia el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa]

    Getzalette Reyes

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