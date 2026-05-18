Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido por un tribunal de Oklahoma

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un ciudadano estadounidense de 73 años, que laboraba como gerente de una empresa de servicios múltiples en Puerto Armuelles, fue detenido con fines de extradición tras ser requerido por un tribunal federal de Estados Unidos.

El Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí ordenó la detención provisional, con fines de extradición, de un ciudadano estadounidense requerido en Estados Unidos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y prácticas corruptas en el extranjero. El hombre se mantenía oculto en Puerto Armuelles, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

El ciudadano, de 73 años, fue aprehendido por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en Puerto Armuelles, donde residía desde hacía varios años y laboraba como gerente de una empresa de servicios múltiples.

Las investigaciones revelan que el detenido mantiene un requerimiento de un tribunal federal de Oklahoma, Estados Unidos, por violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero y blanqueo de capitales, relacionado con supuestos sobornos entregados a funcionarios de Panamá y México para beneficiar a una empresa extranjera.

Durante una audiencia celebrada este lunes en las instalaciones del Tribunal Superior de Apelaciones en David, Chiriquí, los magistrados concedieron un término de 60 días para que las autoridades estadounidenses formalicen la solicitud de extradición.

La ubicación del prófugo se logró tras una operación de vigilancia y seguimiento realizada por autoridades de la Interpol (Interpol) y del Senafront, que permitió dar con el paradero del extranjero.

En un hecho relacionado, el pasado 15 de mayo otro ciudadano estadounidense requerido por las autoridades de ese país fue detenido por la Policía Nacional cuando transitaba por el parque Urracá, en la avenida Balboa.

Se trata de Richard Werstine, un estadounidense de 56 años que residía en Panamá desde hacía varios años, pese a mantener un requerimiento por el asesinato del cantante de rock Rodney Barger.

El prófugo habría ingresado al país en 2005 y, desde entonces, permaneció en Panamá llevando una vida aparentemente normal.