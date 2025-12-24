Panamá, 24 de diciembre del 2025

    AMPARO DE GARANTÍAS

    Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades

    José González Pinilla
    Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades
    Gaby Carrizo/ Imágenes de Telemetro

    El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de evitar el secuestro de cuentas bancarias, vehículos, cuentas por cobrar y bienes inmuebles, ordenado por la Contraloría General de la República.

    El recurso fue interpuesto por su equipo legal y admitido por la Corte, mientras Carrizo mantiene abierta una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado.

    La Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Anel Flores, ordenó en octubre pasado el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente, por una cuantía que ascendería hasta $1.3 millones.

    En un comunicado de prensa, Carrizo afirmó: “Estaré dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, pero siempre con hechos reales y transparencia. Mi compromiso es con la verdad”.

    Carrizo fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de mayo de 2024, colectivo que gobernó el país entre 2019 y 2024 durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. En esos comicios, el exvicepresidente obtuvo el 5.9 % de los votos.

    José González Pinilla

    Editor

