Caso de la desaparición de Rita Wald: Estado panameño incumple y CIDH presiona por justicia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá incumplió acuerdo. Entre los puntos a cumplir por el gobierno se encontraba la construcción de una escuela de educación media con el nombre de la víctima e impulsar el proceso de investigación y sanción de los responsables de su desaparición forzada.

La petición para la reapertura de las investigaciones por la desaparición de la estudiante Rita Wald, ocurrida en 1977, responde a una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo confirmó su hermano, Edwin Wald, quien explicó que determinar las causas de su desaparición es uno de los puntos incumplidos del acuerdo amistoso alcanzado entre el Estado y los familiares de la víctima en noviembre de 2012.

Wald señaló que, a título personal, solicitó a la CIDH una prórroga para la implementación del acuerdo, indicando que uno de los puntos pendientes es la culminación de la investigación judicial relacionada con la desaparición de su hermana.

El 13 de noviembre de 2012, el Consejo de Gabinete reconoció el acuerdo amistoso con los familiares de Wald, a instancias de la CIDH, tras la presentación de una denuncia por la desaparición forzada de la estudiante.

Entre los compromisos asumidos por el gobierno se incluían la construcción de una escuela de educación media con el nombre de la víctima, el impulso del proceso de investigación y sanción de los responsables de la desaparición forzada de Rita Wald, así como la ubicación de sus restos.

Otro punto incumplido por parte del Estado fue la creación de una “Plaza de los Desaparecidos” en memoria de las personas que fueron víctimas de la dictadura militar.

La Fiscalía de Descarga del Ministerio Público solicitó al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales la reapertura de las investigaciones por la desaparición de Rita Wald y notificó a las partes para que presenten posibles objeciones.

Rita Wald, quien era opositora a la dictadura militar, desapareció el 27 de marzo de 1977 en el área de Obarrio. Desde entonces, sus familiares no han tenido noticias sobre su posible paradero.

El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó la reapertura de la investigación por la desaparición del sacerdote Héctor Gallego, también en respuesta a una recomendación de la CIDH.

El caso de Wald se suma al grupo de 112 personas desaparecidas a manos de la dictadura militar, según cifras contenidas en el informe publicado por la Comisión de la Verdad.