Caso de presunto peculado en Pandeportes, en manos de la Corte Suprema

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El destino de la investigación por presunto peculado en perjuicio del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

Esto, luego de que el exdiputado del PRD Jaime Pedrol, imputado en este caso, recurriera ante la Corte un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que permitía a la Fiscalía celebrar un acuerdo de colaboración y pena con el exdirector de esa entidad, Roberto Arango.

En su decisión, el Primer Tribunal Superior de Justicia, tras rechazar el amparo de garantías presentado por Pedrol, ordenó fijar fecha de juicio. Sin embargo, con la apelación interpuesta corresponderá a la Corte resolver la controversia, lo que mantiene en suspenso la celebración del proceso.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Apelaciones acogió una recusación presentada contra los magistrados del tribunal que debía juzgar, el 13 de mayo, a Pedrol y al exdiputado Adolfo Valderrama, junto con otras 10 personas, por el delito de peculado.

Esto obligó a suspender el juicio y a nombrar un nuevo tribunal que deberá enjuiciar a los imputados y determinar su responsabilidad —o no— frente a los cargos de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero esta no era la primera vez que el juicio se suspendía. En octubre del 2024 estaba fijada la primera fecha de juicio, pero la presentación de una serie de recursos legales también impidió su realización.

El Ministerio Público ha señalado que estos recursos presentados por los abogados de la defensa han ocasionado una demora del proceso sin ningún tipo de justificación.

La investigación se inició el 30 de octubre de 2018, tras un reportaje publicado La Prensa que revelaba irregularidades en el manejo de fondos y la entrega de implementos deportivos por parte de diversas federaciones y organizaciones.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó en su escrito de acusación el enjuiciamiento de los exdirectores de Pandeportes Roberto Arango y Mario Pérez, imputados por peculado. También se formularon cargos contra el exgerente de la Federación de Béisbol, Aníbal Reluz, el presidente de la Federación de Básquetbol, Jair Peralta y el exdiputado Adolfo Valderrama.

En este proceso también están vinculados el exdiputado Jorge Luis Dutary, Ana Virginia Tejada, Beatriz Mercedes Herrera, Ulrich Raúl Ronner Araúz y César Ramsés Tejada.

La investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción reveló inconsistencias en el manejo de los fondos entregados por Pandeportes a federaciones y organizaciones deportivas en distintos puntos del país.

Un juez de garantías admitió 135 pruebas presentadas por la fiscalía, entre ellas 102 testimoniales, 22 periciales y 11 documentales.

Según un informe de la Contraloría General, entre 2014 y 2018 se entregaron $59.9 millones a 133 disciplinas, fundaciones y ligas deportivas.

Casi el 90% de los fondos aportados por Pandeportes fue a parar a federaciones deportivas vinculadas o presididas por políticos.

El dinero provenía de la cuenta de construcción y del fondo de subsidios de la entidad.