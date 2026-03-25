Caso fentanilo: inspeccionan almacén de medicamentos de la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Anticorrupción practicó una diligencia de inspección ocular en el almacén de medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS) ubicado en Pedregal, distrito de Panamá, como parte de la investigación relacionada con la pérdida de 19 mil viales de fentanilo registrada en noviembre de 2022.

Fuentes ligadas a la investigación sostienen que la diligencia, encabezada por la fiscal Digna Castillo, busca establecer el sistema de control usado por la CSS para la movilización de los medicamentos restringidos.

Por este caso aún no hay imputados, pero la investigación se ha mantenido activa en busca de pruebas sobre el posible destino de los viales reportados como desaparecidos.

En el año 2023, el Ministerio Público (MP) conformó un equipo multidisciplinario para llevar a cabo una auditoría para determinar el manejo que se le daba al fentanilo. Este estuvo integrado por funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la Universidad de Panamá, un representante de la Facultad de Enfermería y un médico de la Facultad de Medicina; los resultados obtenidos serían comparados con otro informe elaborado por el Seguro.

#Ahora ⚖️ | La @PGN_PANAMA, a través de la Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de la DNIP de la @policiadepanama, realiza diligencia de inspección en el caso Fentanilo, en la bodega de medicamentos de sustancias controladas de la Caja de Seguro Social, en Pedregal. pic.twitter.com/j9R7As8fur — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) March 25, 2026

La propia Caja de Seguro Social también realizó una auditoría interna que arrojó una serie de irregularidades en el manejo de sustancias controladas como el fentanilo, que llevaron a la aplicación de medidas administrativas más estrictas para su manejo.

El fentanilo es una de las drogas más peligrosas, ya que es 50 veces más potente que la heroína. Los carteles de la droga suelen mezclar fentanilo con otras sustancias, como heroína, metanfetaminas y cocaína, para aumentar su potencia. Además, en países como Estados Unidos y México, se comercializa en forma de tabletas. Se trata de una droga altamente adictiva y mortal para sus consumidores.