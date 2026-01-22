Caso Odebrecht: acuerdos de pena, reanudación del juicio y las claves del proceso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La jueza penal Baloisa Marquínez validó el miércoles 21 de enero un acuerdo de pena con el imputado Riccardo Francolini Arosemena, en el marco de la reanudación del juicio por los sobornos pagados por Odebrecht en Panamá.

Como parte del acuerdo, Francolini aceptó la comisión del delito de blanqueo de capitales. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo informó que la sanción impuesta es de 30 meses de prisión, además de la devolución de 1.9 millones de dólares.

Debido a que la pena es inferior a 60 meses, Francolini podrá solicitar la sustitución de la condena por días multa o trabajo comunitario, previa autorización de un juez de cumplimiento.

Se trata del segundo acuerdo de pena alcanzado por Francolini en procesos por blanqueo de capitales. Anteriormente pactó un acuerdo de colaboración en el caso New Business, relacionado con la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos públicos, el cual también fue validado por la juez Marquínez.

El juicio se reanudará este viernes 23 de enero, cuando el tribunal deberá decidir qué pruebas se admiten y cómo avanzará la siguiente fase del proceso.

