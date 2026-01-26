En vivo: tribunal retoma juicio por el caso Odebrecht; siga aquí el minuto a minuto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juicio por el caso Odebrecht se reanuda este lunes 26 de enero, en su séptima jornada, con la presentación de las objeciones de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo a las pruebas extraordinarias aportadas por las defensas.

Una vez concluida esta fase, corresponderá a la jueza Baloisa Marquínez decidir sobre la admisión de las pruebas extraordinarias presentadas tanto por el Ministerio Público como por los abogados defensores.

Siendo las 8:39 a.m. da inicio el acto judicial.

El pasado viernes, la audiencia fue suspendida luego de que Abdiel Almengor, abogado de la firma Infante & Pérez Almillano (Ipal), no se presentara al acto judicial ni remitiera una excusa formal. Ante este hecho, la jueza Marquínez sancionó a Almengor con una multa de 100 dólares.