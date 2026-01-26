NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
En vivo: tribunal retoma juicio por el caso Odebrecht; siga aquí el minuto a minuto
26 ene 2026 - 01:20 PM
El juicio por el caso Odebrecht se reanuda este lunes 26 de enero, en su séptima jornada, con la presentación de las objeciones de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo a las pruebas extraordinarias aportadas por las defensas.
Una vez concluida esta fase, corresponderá a la jueza Baloisa Marquínez decidir sobre la admisión de las pruebas extraordinarias presentadas tanto por el Ministerio Público como por los abogados defensores.
Siendo las 8:39 a.m. da inicio el acto judicial.