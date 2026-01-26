Panamá, 26 de enero del 2026

    En vivo: tribunal retoma juicio por el caso Odebrecht; siga aquí el minuto a minuto

    Redacción de La Prensa
    26 ene 2026 - 01:20 PM
    En vivo: tribunal retoma juicio por el caso Odebrecht; siga aquí el minuto a minuto
    El juicio por el caso Odebrecht inició el 12 de enero de 2026 con la jueza Baloisa Marquínez al frente. LP Isaac Ortega

    El juicio por el caso Odebrecht se reanuda este lunes 26 de enero, en su séptima jornada, con la presentación de las objeciones de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo a las pruebas extraordinarias aportadas por las defensas.

    Una vez concluida esta fase, corresponderá a la jueza Baloisa Marquínez decidir sobre la admisión de las pruebas extraordinarias presentadas tanto por el Ministerio Público como por los abogados defensores.

    Siendo las 8:39 a.m. da inicio el acto judicial.

    Aquí encontrará el enlace de la transmisión del juicio:

    El pasado viernes, la audiencia fue suspendida luego de que Abdiel Almengor, abogado de la firma Infante & Pérez Almillano (Ipal), no se presentara al acto judicial ni remitiera una excusa formal. Ante este hecho, la jueza Marquínez sancionó a Almengor con una multa de 100 dólares.

    A través de La Prensa, los lectores podrán seguir el desarrollo de este juicio, la mayor trama de sobornos de la historia de Panamá, el cual empezó el 12 de enero pasado.

    Redacción de La Prensa

    TEMAS: OdebrechtRuth MorcilloCorte Suprema de Justiciacorte s

