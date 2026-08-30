Condena de 48 meses de prisión para dos colombianos por minería ilegal en Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos ciudadanos colombianos fueron condenados a 48 meses de prisión luego de ser aprehendidos realizando actividades de minería ilegal en la provincia de Darién, frontera con Colombia.

El Ministerio Público informó que este sábado, por intermedio de la Fiscalía Regional de Darién, se logró la imputación de cargos de las dos personas, quienes fueron aprehendidas cuando extraían minerales en esa provincia.

Se informó que la pena de 48 meses de prisión, por delitos contra el ambiente, se concretó mediante la aplicación de métodos alternos de solución del conflicto penal.

Asimismo, las autoridades procedieron con el decomiso del material extraído y que fue hallado en poder de ambas personas.