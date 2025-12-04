Auxilios económicos: Contraloría señala perjuicio de 52 millones de dólares; remitirá nuevos los casos al Ministerio Público

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El contralor general de la República, Anel Flores, informó este jueves 4 de diciembre que estará presentando ante el Ministerio Público al menos 2 mil expedientes relacionados con los auxilios económicos que otorgó el Ifarhu, por una presunta lesión patrimonial de 52 millones de dólares.

El anuncio de Flores se dio cuando también estaba hablando sobre las transferencias a varios municipios del país, durante la conferencia de prensa semanal que ofrece el presidente José Raúl Mulino.

El contralor dijo que se analizaron más de 4 mil expedientes de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) y que de esa cantidad “2 mil 860 suman un perjuicio económico al país por arriba de los 52 millones de dólares”.

“Esperemos que el Ministerio Público haga lo propio y podamos de alguna manera rescatar esos dineros, que se conviertan en préstamos o que alguien pague por las consecuencias del mal uso del dinero de los panameños”, afirmó Flores.

Ya el Ministerio Público lleva al menos 20 procesos contra beneficiarios de los auxilios económicos, que fueron otorgados durante la administración de Bernardo Meneses.

Cabe recordar que una juez de garantías declaró causa compleja la investigación por presunto peculado y corrupción relacionada con los auxilios económicos otorgados por el Ifarhu.

La fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa sustentó la necesidad de extender el plazo, al señalar que su despacho aún debe analizar la legitimidad de 1,000 auxilios económicos otorgados durante la gestión de Meneses, los cuales deben ser verificados.

En abril de 2024, La Prensa presentó la primera base de datos interactiva de los jugosos auxilios económicos que el Ifarhu repartió en poco menos de cuatro años: entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023.