Corte concede amparo a favor de Ramón Ashby y le permite optar por trabajo comunitario

La Corte Suprema de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales a favor del exrepresentante de Calidonia, Ramón Ashby, que le permitirá conmutar su pena de 60 meses de prisión por trabajo comunitario.

A través del Edicto N.° 1382, publicado en la Secretaría General de la Corte, se informa a las partes sobre la decisión adoptada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha.

El amparo fue presentado contra la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, emitida el 12 de diciembre de 2024, que había revocado el trabajo comunitario otorgado previamente por un juez de cumplimiento.

En aquella audiencia, celebrada el 12 de diciembre de 2024, los magistrados del Tribunal de Apelaciones revocaron la decisión adoptada el 29 de noviembre de 2024 por la jueza de cumplimiento Angeline Adames, quien había concedido a Ashby la posibilidad de cumplir trabajo comunitario en el Centro de Salud de Parque Lefevre, en reemplazo de la pena de prisión impuesta por el delito de peculado.

En esa ocasión, la fiscal anticorrupción de cumplimiento, Johaira González, apeló la decisión de la jueza Adames que reemplazaba la pena, y el Tribunal Superior de Apelaciones resolvió revocar la medida, ordenando que Ashby debía cumplir su condena en prisión.

El exrepresentante fue detenido el 30 de septiembre de 2024 en su residencia ubicada en Condado del Rey, luego de ser requerido para comparecer ante un juez de cumplimiento para la ejecución de la pena.