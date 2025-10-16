Corte desestima demanda contra proyecto de río Indio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Resolución N.° ACP-JD-RM-25-1542 del 29 de enero de 2025, por la cual se establece como prioridad, dentro del presupuesto de inversiones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el proyecto de construcción de un reservorio multipropósito en la cuenca del río Indio.

A través del Edicto N.° 1383, fijado en el tablero de la Secretaría de la Corte, se informa a las partes de la decisión asumida por el Pleno de manera unánime.

El fallo, que lleva la firma de la magistrada Miriam Cheng Rosas, desestimó una demanda presentada por el abogado Santander Tristán, en representación de la Sociedad Agraria de Transformación Coordinadora Campesina por la Vida, que se opone a la construcción del reservorio.

En el edicto no se detallan los fundamentos de derecho que el Pleno utilizó para desestimar la demanda presentada por el abogado Tristán.

La Sociedad Agraria de Transformación Coordinadora Campesina por la Vida, también conocida como Coordinadora por la Vida, es una organización que defiende los derechos de las comunidades campesinas, oponiéndose a proyectos como embalses y actividades mineras en la región de Donoso, al considerar que ponen en riesgo su modo de vida, el ambiente y sus tierras.

El pasado 7 de mayo, en una conferencia de prensa, miembros de la coordinadora aseguraron que la mayoría de las familias que viven en este sector se oponen al proyecto.

El grupo anunció además que ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registrada bajo el código MC 531-2025. En dicha solicitud se exige la suspensión del proyecto, así como el envío de una misión internacional que verifique el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tratados relacionados con los derechos de los pueblos.

El proyecto contempla la construcción de una presa y un lago artificial, cuya agua sería trasvasada al lago Gatún por gravedad a través de un túnel subterráneo. Permitirá atender la escasez de agua en temporadas secas y aportar el equivalente de entre 11 y 15 tránsitos diarios al Canal de Panamá.

El embalse abarcará 4,600 hectáreas y llevará agua por gravedad hasta el lago Gatún a través de un túnel de 9 kilómetros. Aunque es diez veces más pequeño que el lago Gatún, su gran profundidad le permitirá almacenar la misma cantidad de agua útil.

Como parte del desarrollo del proyecto, 550 familias serán reasentadas según su elección, recibiendo nuevas viviendas, títulos de propiedad y la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida.

El Canal ha implementado plataformas participativas y un censo socioeconómico para garantizar que cada familia reciba un plan justo de compensación.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, ha señalado que el proyecto del embalse del río Indio es actualmente una iniciativa prioritaria para la ACP, ya que garantizaría el suministro de agua tanto para la población como para las operaciones de la vía interoceánica.