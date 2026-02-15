Corte no admite demanda que buscaba dejar sin efecto acuerdo de pena en caso Blue Apple

Exclusivo Suscriptores

El Pleno decidió no acoger la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Joaquín Rodríguez Salcedo por considerar que el recurso no cumple con los requisitos para su admisión.

La Corte Suprema de Justicia no admitió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Joaquín Rodríguez Salcedo contra la sentencia condenatoria de 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, sanción que le fue impuesta tras alcanzar una acuerdo de pena con la fiscalía en el denominado caso Blue Apple.

Con la ponencia de la magistrada María Eugenia López y de manera unánime, los miembros del Pleno de la Corte decidieron no acoger la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Rodríguez Salcedo por considerar que el recurso no cumple con los requisitos para su admisión.

El fallo precisa que si bien en la demanda se transcribe literalmente el acto demandado y se aporta copia debidamente autenticada del mismo, no se plantean mayores argumentos que expongan y expliquen por qué resulta inconstitucional la sentencia condenatoria No.14 del 21 de abril de 2023, por la cual el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales le aplicó una sanción de 60 meses de prisión.

Los magistrados explican que en este caso el demandante lejos de evidenciar un choque constitucional, entre la resolución impugnada y el ordenamiento constitucional, sólo se circunscribe a cuestionar el monto de la pena aplicada, cuestionando reclamando que no se le reconoció el beneficio de someterse a un proceso abreviado.

El exfiscal superior Anticorrupción Aurelio Vásquez estuvo a cargo de la investigación. LP Elysée Fernández

También el fallo plantea que la acción de inconstitucionalidad no es un remedio procesal más y mucho menos una instancia alterna, por lo que los magistrados decidieron no admitir el recurso presentado.

Rodríguez Salcedo alcanzó un acuerdo de pena con la fiscalía por el caso Blue Apple, en el cual se vinculó a funcionarios de la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2014-2019) con el cobro de sobornos a empresas contratistas para obtención de contratos con el Estado.

A Rodríguez Salcedo, quien laboraba en la empresa Global Factoring, se le acusó de elaborar “un escudo fiscal” a las diferentes empresas contratistas que en su momento mantenían licitaciones con el Estado, los cuales transfirieron dinero a la sociedad Blue Apple Services Inc.

Por este caso se condenó al exministro de Obras Públicas Federico Suárez a una pena de 158 meses de prisión y el pago de una multa de $27.4 millones, mientras que Ricardo Francolini recibió una pena de 60 meses de cárcel y se le aplicó una multa de $470 mil.

También se condenó a Octavio Samaniego con 152 meses de prisión; a Juan Daniel Samaniego, 64 meses de cárcel; y César Jaramillo, a 72 meses de arresto. También se impuso una pena de 80 meses de prisión a George Joseph Moreno y de 60 meses, a Alcides Bernal.

El 4 de abril de 2024 se conoció que la sentencia de primera instancia había sido confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

El 30 de diciembre de 2025, a través del edicto No. 134, colgado en la Sala Penal, se conoció del ingreso a ese despacho judicial de los recursos de casación interpuestos por Adolfo Chichi De Obarrio, Alcides Bernal Zambrano, George Joseph Moreno, Juan Daniel Girón, Riccardo Francolini, Federico José Suarez, Octavio Samaniego y César Jaramillo por el caso Blue Apple.

El edicto informó que, en base a lo dispuesto en el artículo 2439 y subsiguientes del Código Judicial, las partes debían sustentar los recursos y la sala determinar si los admitía o no, de acuerdo con los elementos que fueran presentados.