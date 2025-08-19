Panamá, 19 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DEMANDA

    Corte Suprema abre consultas en proceso del contralor Flores contra Panama Ports

    Juan Manuel Díaz
    Corte Suprema abre consultas en proceso del contralor Flores contra Panama Ports
    Corte Suprema de Justicia tramita dos demandas contra contrato de Panamá Ports Company. ISAAC ORTEGA

    La Corte Suprema de Justicia habilitó un término de 10 días para que los interesados presenten alegatos dentro de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el contralor Anel Flores contra el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC).

    +info

    Procurador opina que contrato entre PPC y el Estado panameño es inconstitucionalAuditoría a PPC destapa incumplimientos y manipulación financiera, según el contralor Flores

    A través del edicto No.1027, la secretaría de la Corte informa a los interesados que el término para la presentación de las opiniones dentro de la demanda presentada por Flores, comenzará a correr tras la publicación por un término de tres días en diario de circulación nacional de este edicto.

    Fuentes del Órgano Judicial (OJ) informaron que ya el despacho del magistrado Olmedo Arrocha, quien es el ponente de la demanda, recibió la opinión del procurador Luis Carlos Gómez.

    Ya Gómez había externado su criterio sobre el contrato suscrito entre PPC y el Estado panameño dentro de una demanda de inconstitucionalidad presentada por los abogados Julio Fidel Macías y Norman Castro.

    Corte Suprema abre consultas en proceso del contralor Flores contra Panama Ports
    El procurador de la Nación, Carlos Gómez Rudy, adelanta una investigación de oficio por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en perjuicio del Estado, relacionado con la renovación del contrato a la empresa Panamá Ports Company (PPC). LP Isaac Ortega

    En la demanda presentada por Macías y Castro, que tiene como ponente a la magistrada Ángela Russo, el procurador Gómez consideró que el contrato suscrito entre PPC y el Estado era inconstitucional, ya que violaba al menos 15 artículos de la Carta Magna.

    En esa ocasión Gómez alegó que al negociar el contrato se acordó indebidamente transferir derechos privativos del Estado, incidiendo esto en el bienestar social y el interés público, por lo que se afectó la libre competencia, y que, además, se permite a la empresa la explotación de áreas distintas a la concesionada.

    La Sala Tercera de la Corte también tramita una demanda de nulidad contra la prórroga dada a PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

    La demanda de nulidad, presentada por el abogado Roberto Ruíz Díaz, pretende que se declaren nulas las nota ADM-1123-062021- DGPIMA-CON de 28 de junio de 2021 y la certificación SG No. 021-062021 también de 28 de junio de 2021 expedidas por la AMP, en las que se le concedió la prórroga automática para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a PPC por un lapso de 25 años.

    La Contraloría también ordenó una auditoría de las operaciones y pagos realizados por PPC a raíz del contrato otorgado para la operación de Cristóbal y Balboa.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Meduca entrega 11 órdenes de proceder por $86 millones para mejoras y construcción de escuelas. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más