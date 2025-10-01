Corte Suprema de Justicia definirá si Aaron Mizrachi va a juicio por caso Odebrecht

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra para definir si Aaron Mizrachi deberá comparecer en el juicio programado para noviembre próximo, junto a otras 25 personas, por el delito de blanqueo de capitales relacionado con la recepción de coimas de la empresa Odebrecht.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presentó un recurso de apelación contra la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, emitida el pasado 16 de septiembre, que concedió un amparo de garantías constitucionales y excluyó a Mizrachi del juicio fijado para el 11 de noviembre.

Los magistrados del Primer Tribunal Superior, Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, admitieron la apelación presentada por la fiscal Morcillo y remitieron el caso al Pleno de la Corte Suprema, que deberá decidir si mantiene o revoca el fallo que dejó fuera a Mizrachi de ese proceso penal.

En su fallo del 16 de septiembre, los tres magistrados declararon que la Fiscalía Especial Anticorrupción cometió un “error de ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta” atribuida a Mizrachi y ello encuadra plenamente en la causal de nulidad contenida en el numeral 4 del artículo 2294 del Código Judicial.

Pizarro, Aparicio y Robinson coinciden en que se cometieron irregularidades en la investigación, por lo que corresponde declarar la nulidad para salvaguardar de manera efectiva las garantías fundamentales de Mizrachi y asegurar que la imputación penal se ajuste estrictamente a los requisitos de la ley.

Basilio González, abogado de Aaron Mizrachi, argumentó en el escrito de amparo presentado que la fiscalía no demostró que los fondos que su cliente recibió de Odebrecht, a través de una sociedad, tuvieran procedencia ilícita. Sostuvo que, de existir alguna irregularidad, esta sería de carácter administrativo y no penal.

La fiscalía imputó cargos a Mizrachi por ser firmante y beneficiario final de Caribbean Holding Services Ltd., sociedad que fue utilizada para transferir millones de dólares en sobornos provenientes de la Caja 2 de Odebrecht.

En el expediente consta que Caribbean Holding Services Ltd. recibió en 2009 un total de $3 millones 749 mil de sociedades controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña. Las pruebas documentales y testimoniales acreditan que Mizrachi sabía que los fondos provenían de Odebrecht.

Según las investigaciones, ese dinero fue eventualmente transferido a cuentas de Importadora Ricamar y de Juan Carlos Varela, presuntamente para financiar la campaña electoral del entonces candidato Ricardo Martinelli, cuñado y “persona de confianza” de Mizrachi. Precisamente por esa relación cercana, Mizrachi permitió que Martinelli utilizara su sociedad para recibir fondos de Odebrecht.

Mizrachi es además padre del actual alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi.