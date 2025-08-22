Corte Suprema deja sin efecto acuerdo sobre jubilaciones especiales para magistrados y jueces

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Corte Suprema de Justicia informó la noche de este jueves 21 de agosto que dejó sin efecto el acuerdo que crea el fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial.

“PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo N° 407 del dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30340-C del ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025), Por el cual se crea un fondo de compensación por retiro para Jueces y Magistrados del Órgano Judicial”, se plasma en la decisión de la Corte.

Se resalta que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso la implementación de un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial, y que el mismo fue objeto de varios cuestionamientos políticos y sociales, “que desconocen la autonomía presupuestaria y financiera del Órgano Judicial”, pero que “entendiendo que el actual escenario económico no es el más idóneo para la implementación de la medida adoptada, se inclina por revertir dicha medida sin renunciar a los mandatos constitucionales y las previsiones contenidos en la mencionada decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

Los miembros del Pleno de la Corte también estimaron que ante dicha situación “excepcional” resulta necesario dejar sin efecto el acuerdo No 407 de 18 de julio de 2024 que dispuso la creación de un fondo complementario para el retiro de jueces y magistrados del Pleno de la Corte.

El pasado 12 de agosto, tras una reunión extraordinaria, los magistrados de la Corte decidieron decretar la suspensión de los efectos del acuerdo No 407, pero solo para quienes conforman el Pleno de la Corte.

Dejando en firme la creación del fondo complementario de jubilación por los magistrados de tribunales superiores, jueces de circuito y jueces municipales.

Con la decisión asumida en la tarde de este jueves, el fondo de compensación para retiro queda sin efecto para todos los magistrados y jueces.

El acuerdo establecía que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se podían jubilar con el 100 % de su último salario, los magistrados del Tribunales Superiores con el 60% de su último salario y los jueces de circuito con un 50%.

Estas jubilaciones especiales fueron criticadas por diversos sectores de la sociedad, incluso la medida fue cuestionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino: “no es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones”, dijo semanas atrás el mandatario.