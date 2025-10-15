Corte Suprema rechaza demanda contra Ley que prohíbe la minería metálica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Corte Suprema de Justicia no admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 407, que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la explotación, extracción, transporte y beneficio de la explotación de minería metálica.

Con una votación de siete a dos, en la que los magistrados Cecilio Cedalise y Olmedo Arrocha salvaron sus votos, la Corte decidió no admitir la demanda presentada por la abogada María Fábrega.

Entre los argumentos utilizados por el Pleno de la Corte para no admitir la demanda de Fábrega, se encuentran que esta no realizó una debida exposición de los motivos por los cuales la Ley 407 debe considerarse como inconstitucional.

El fallo plantea que la ausencia de la debida explicación de las disposiciones que se estimen infringidas y del concepto de violación conlleva la no admisión de la demanda.

En su demanda, Fábrega alega que la Ley 407 viola el artículo 259 y los numerales 5 y 6 del artículo 257 de la Constitución , ya que impone una prohibición absoluta y permanente que contradice la normativa constitucional.

También detalla que la Constitución, en su artículo 259, que permite concesiones de explotación de suelo, en la República de Panamá, y que al establecer una moratoria indefinida para la explotación de la minería metálica, viola el artículo 257 de la Carta Magna, en cuanto la potestad del Estado a poder otorgar concesiones para la explotación de recursos minerales y obtener réditos de su explotación.

En este sentido, la Corte estima que Fábrega no logró desarrollar con claridad argumentos suficientes y coherentes en cuanto a la vulneración de los artículos 259 y 257 de la Constitución.

Salvamentos de votos

En tanto, el magistrado Olmedo Arrocha, en su salvamento de voto plantea, que los argumentos presentados por Fábrega en el desarrollo de su demanda con relación específica a la violación de los artículos 259 y 257 de la Constitución, cumple que se exige para desarrollar en forma correcta el requisito establecido por el artículo 2619 del Código Judicial, referente a la admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad.

Por su parte, el magistrado Cecilio Cedalise en su salvamento de voto sostiene que Fábrega sí precisó de manera clara los preceptos constitucionales que considera lesionados, y que además expuso el contenido y alcance normativo de dichas disposiciones, desarrollando una argumentación suficiente sobre el modo en que la norma legal impugnada entraría en contradicciones con ellas.

Esta es la segunda demanda de inconstitucionalidad presentada por Fábrega contra la Ley 407, en abril pasado la Corte no admitió una demanda que interpuso contra los 1,2,3,4 y 5 de la citada Ley y el fallo contó con el salvamento de voto de la magistrada Ángela Russo y voto concurrente del magistrado Cedalise.

En marzo de 2024, la Corte rechazó una demanda de inconstitucionalidad presentada por la empresa Minera Santeña S.A. En esa oportunidad, con la ponencia de la magistrada Cornejo, no se admitió la demanda.

La empresa insistió y presentó otra demanda, pero en un fallo que tuvo como ponente a Chen Stanziola, fue rechazada. Esta magistrada argumentó en su fallo que el demandante no señaló de manera clara y razonada el concepto de la infracción constitucional.

La Ley 407, aprobada el 3 de noviembre de 2023, surgió tras intensos debates públicos, cierres de calles, y masivas protestas de grupos ciudadanos, grupos sindicales, ambientalistas, entre otros, contra la minería en Panamá. Era la recta final del gobierno del perredista Laurentino Cortizo.

El fallo se produce en momentos que la administración del presidente José Raúl Mulino y algunos sectores buscan alternativas para aprovechar el material almacenado en la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón y que era operada por la empresa First Quantum Minerals.