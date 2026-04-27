Crimen organizado asedia cárcel La Joya con drones, túneles y antenas satelitales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Autoridades alertan que el crimen organizado utiliza drones, túneles y tecnología satelital para introducir armas y drogas en la cárcel La Joya.

El Centro Penitenciario La Joya enfrenta el asedio del crimen organizado, que utiliza drones, túneles y promueve invasiones en terrenos aledaños para introducir armas, drogas y equipos de comunicación al penal.

Así lo informaron en conferencia de prensa la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quienes detallaron los mecanismos empleados para vulnerar la seguridad del sistema penitenciario.

Fernández explicó que las armas y drogas ingresan a las cárceles por diversas vías, incluyendo la posible complicidad de custodios, agentes policiales y camiones de abastecimiento que transportan insumos para el mantenimiento de los centros.

Además, el funcionario indicó que grupos delictivos reclutan personas para realizar invasiones en áreas colindantes con La Joya. Desde viviendas improvisadas, construidas con zinc y cartón, se trasladan drogas y armas hasta la cerca perimetral del penal.

El director también reveló la existencia de túneles que se extienden hasta zonas cercanas a las cárceles, utilizados para intentar introducir distintos artículos.

El director de Sistema Penitenciario Jorge Torregroza, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

Uso de drones y tecnología satelital

Otro de los métodos detectados es el uso de drones, que sobrevuelan el penal y lanzan paquetes con drogas en los patios, los cuales son recogidos posteriormente por los internos.

Fernández subrayó que estas operaciones requieren un alto nivel de planificación y coordinación, ya que los puntos de entrega deben ser previamente definidos para asegurar la rápida recuperación de los paquetes.

Dentro de los centros penitenciarios también se han identificado al menos ocho antenas del sistema Starlink, utilizadas por cabecillas de pandillas para mantener comunicación con el exterior mediante conexión a internet satelital.

Pese a los operativos constantes, las autoridades reconocen la dificultad para impedir el ingreso de dispositivos como teléfonos celulares y otros equipos.

Caso de interno asesinado

Por su parte, la ministra Montalvo se refirió al caso de Roberto Welch Sevillano, asesinado la semana pasada en La Joya, quien —según indicó— era candidato a una rebaja de pena concedida por el Órgano Judicial.

La funcionaria explicó que el interno realizaba labores de mensajería dentro del penal, sin autorización para salir del centro. Añadió que el cómputo de su pena fue realizado por el Órgano Judicial y posteriormente revisado por la Dirección General del Sistema Penitenciario, que lo incluyó en una lista sujeta a verificación.

Detalló que Welch había cumplido 5,135 días de su condena, incluyendo reducciones por trabajo y estudio, beneficios contemplados dentro del sistema penitenciario.

El interno cumplía condenas por dos casos de homicidio y uno por evasión; sin embargo, al haber sido procesado bajo el sistema mixto inquisitivo, las penas no fueron acumuladas, por lo que debía cumplir un máximo de 20 años.

Montalvo subrayó que los listados de internos elegibles para rebajas de pena pueden ser modificados en función de objeciones del Ministerio Público, de las víctimas o de nuevas circunstancias que surjan.