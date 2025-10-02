Cuatro estudiantes resultan heridos con arma blanca en la escuela José Guardia Vega, en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cuatro estudiantes del Colegio José Guardia Vega, de la provincia de Colón, resultaron heridos con un arma punzocortante, por lo que fueron trasladados al Hospital Manuel Amador Guerrero.

La directora del plantel, Noemí de Cerrud, informó que el hecho violento se produjo cuando un estudiante apuñaló a varios compañeros.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido en el colegio. Nuestra Comisión de Disciplina se mantiene activa en todo momento y ya hemos iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos”, indicó la directora del centro educativo.

Agregó que llamará a los padres de familia de los estudiantes involucrados y que todo el proceso está en manos de las autoridades competentes. “Nosotros actuaremos conforme a la normativa disciplinaria establecida por el Ministerio de Educación (Meduca)”, precisó.

El incidente se registró durante una discusión entre varios estudiantes, y salió a relucir un cuchillo; y varios de los estudiantes sufrieron heridas en diversas partes del cuerpo.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional y ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas que trasladaron a los heridos al hospital.

También se informó que los padres de familia de los jóvenes afectados se trasladaron al colegio para conocer la situación de sus hijos, pero debieron dirigirse al hospital en donde se les informó que estaban siendo atendidos por los médicos.

El Ministerio Público inició una investigación, y funcionarios de criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses acordonaron la escena para levantar indicios y recuperar el arma.

De acuerdo con la directora Cerrud, este es el primer incidente registrado en lo que va del año en el plantel. “Hasta ahora, el ambiente había sido tranquilo y sin situaciones que llamaran la atención. Contamos con personal de disciplina, además de inspectores que nos brindan apoyo, así como con el Gabinete Psicopedagógico, que trabaja de manera periódica con los estudiantes”, señaló.