Panamá, 16 de marzo del 2026

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    Delito

    De Estados Unidos a las rejas: Detienen en Tocumen a sospechosa de triple homicidio

    Alis Fernández
    De Estados Unidos a las rejas: Detienen en Tocumen a sospechosa de triple homicidio
    Sospechosa fue retenida en Estados Unidos al mantener una orden de aprehensión por las autoridades panameñas.

    Una mujer de 27 años, sospechosa de estar vinculada a un triple homicidio, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras llegar al país en un vuelo procedente de Estados Unidos.

    De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, la mujer está vinculada con un hecho registrado en septiembre de 2022, cuando dos personas resultaron heridas y tres perdieron la vida tras recibir impactos de bala mientras se encontraban en un local de comida rápida en el sector de Don Bosco.

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    En su momento se informó que una de las víctimas contaba con un amplio historial delictivo que incluía robos, tumbes de drogas, posesión ilícita de arma de fuego y de sustancias ilícitas. Sin embargo, se desconoce si esto guarda relación con el crimen.

    Las autoridades dieron a conocer que la sospechosa será puesta a órdenes de la Fiscalía Metropolitana de Panamá, en su Sección de Homicidio, para continuar con el proceso correspondiente.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia

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