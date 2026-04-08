Declaran legal aprehensión de bienes a Héctor Brands en investigación por caso de enriquecimiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, declaró legal la aprehensión de bienes solicitada por el Ministerio Público dentro de una investigación contra Héctor Brands, exdirector de Pandeportes, y otras personas, por la presunta comisión de delitos relacionados con la administración pública y el patrimonio económico.

Durante una audiencia realizada este martes7 de abril, el juez revisó dos resoluciones presentadas por la Fiscalía y concluyó que las medidas cumplen con lo establecido en los artículos 252 y 258 del Código Procesal Penal.

Con esta decisión, el tribunal avaló la aprehensión de bienes muebles e inmuebles, así como de cuentas bancarias vinculadas a los investigados, al considerar que podrían estar relacionadas con el proceso por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Sin embargo, el juez también ordenó que se levanten las medidas sobre aquellos bienes que no tengan relación directa con el caso, destaca un comunicado del Órgano Judicial.

En la audiencia de este martes, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Lizzie Bonilla, mientras que la defensa de los imputados estuvo a cargo de los abogados Víctor Orobio, Holanda Polo y David Bowen, este último como abogado sustituto.

Héctor Brands, exdiputado del PRD. LP/Isaac Ortega

El proceso se originó tras un informe de auditoría forense elaborado por la Contraloría General de la República, en el que se señala un presunto aumento injustificado del patrimonio de Brands durante el período comprendido entre 2021 y 2024.

Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes, fue aprehendido el 9 de diciembre de 2025 por la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional.

También fueron arrestadas en ese momento nueve personas más durante la denominada Operación Bávaro.

De acuerdo a la Fiscalía, Brands (quien está detenido) y otras personas enfrentan una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y otra por delito de blanqueo de capitales.

Un informe de la Contraloría General de la República, que abarca los años 2021-2024, señala que Brands no pudo justificar la procedencia de $649 mil 292, tras abandonar el cargo, y que ese patrimonio fue obtenido ilegalmente.

Sin embargo, la fiscalía afirma que en realidad el enriquecimiento injustificado de Brands alcanza los $3 millones 087 mil.