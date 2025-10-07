Panamá, 07 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Operativos

    Decomisan 86 paquetes de drogas en operativos separados en Calidonia y en un puerto del Pacífico

    Henry Cárdenas P.
    En un contenedor, en un puerto del Pacífico, se localizaron 44 paquetes de droga. Cortesía

    En las últimas horas, las autoridades panameñas reportaron el decomiso de 86 paquetes de drogas en operativos realizados de forma separada.

    El Ministerio Público informó que la Sección de Atención Primaria de las Fiscalías de Drogas realizó diligencias de verificación y conteo en el corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

    Se detalló que se ubicaron 44 paquetes con sustancias ilícitas dentro de dos maletas negras.

    Se informó que la droga fue localizada en un depósito de un edificio, dentro de dos maletas de color negro.

    Por su parte, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, incautó de 42 paquetes con droga, en un puerto del Pacífico pacífico panameño.

    Se detalla que las sustancias ilícitas estaban dentro de un contenedor procedente de Chile y destino final Australia.

    Las autoridades continúan con las investigaciones en ambos casos para determinar responsabilidades.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

