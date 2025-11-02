Panamá, 02 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    OPERATIVO

    Decomiso millonario en puerto del Pacífico: 300 paquetes de droga iban rumbo a Australia

    José González Pinilla
    Incautación de 300 paquetes de presunta droga en puerto. Cortesía/Policía Nacional

    En una operación conjunta, agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, lograron la incautación de 300 paquetes de presunta droga en un puerto ubicado en el litoral Pacífico del país.

    El decomiso se llevó a cabo este domingo, Día de los Difuntos, durante labores de inspección portuaria. De acuerdo con el informe preliminar, la sustancia ilícita se encontraba oculta dentro de un contenedor que tenía origen en Estados Unidos, con transbordo en Panamá y destino final Australia.

    Las autoridades informaron que el cargamento fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Drogas para las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar a los responsables y las rutas utilizadas por las organizaciones delictivas.

    Este operativo forma parte de las acciones desarrolladas dentro del Plan Firmeza, destacó la Policía en un comunicado.

    José González Pinilla

    Editor


