Panamá, 01 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 01 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operación Pandora

    La denuncia que presentó el BAC por falsificación de contratos podría reabrirse, afirma el Ministerio Público

    El comunicado del MP no indica por qué, si había una investigación en curso, la denuncia penal de BAC no fue incorporada a esa causa.

    Mónica Palm
    La denuncia que presentó el BAC por falsificación de contratos podría reabrirse, afirma el Ministerio Público
    Operación Pandora: la investigación al sistema e-Tax 2.0. comprende el periodo 2022 a mayo de 2025. Ilustración generada por IA

    El Ministerio Público (MP) resaltó este sábado que la denuncia penal que presentó BAC International Bank hace más de un año, para que se investigara la falsificación de unos contratos de cesión de créditos fiscales, podría reabrirse.

    +info

    La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación PandoraEl ‘gestor’ que cobró $1.6 millones por la cesión de los créditos fiscales investigados en la operación PandoraOperación Pandora: Lupo González, de auditor de la DGI a imputado en el caso de los créditos fiscales

    En un comunicado divulgado en sus redes sociales, el MP resaltó que la causa fue archivada provisionalmente, “lo cual implica un cierre de carácter transitorio, cuya reapertura puede ocurrir al surgir nuevos elementos en la investigación o ser incorporados por la parte interesada”.

    El banco presentó la denuncia el 21 de julio de 2025. Sin embargo, desde el 2 de mayo de ese año, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada ya investigaba la manipulación del sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) para apropiarse de créditos fiscales.

    El comunicado del MP no indica por qué, si había una investigación en curso, la denuncia penal de BAC no fue incorporada a esa causa. En cambio, fue enviada a una fiscalía distinta, la Metropolitana, donde el fiscal adjunto Salustiano González ordenó su archivo provisional apenas tres meses después.

    El MP alegó este sábado que la Fiscalía Metropolitana no pudo comprobar el delito de falsedad denunciado por el banco.

    “Realizadas las diligencias correspondientes en el lugar señalado en la denuncia, no se dio con la ubicación de los originales de los documentos alegados como falsos para acreditar el delito denunciado”, señala el comunicado del MP.

    Agrega que, en la otra investigación, la que adelanta la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, ya se han realizado tres operativos: los denominados e-Tax, Publicano y Pandora, este último el más reciente, que derivó en la solicitud de aprehensión de 19 personas, entre funcionarios de la DGI, abogados y testaferros. La mayoría ya fueron imputados y están con medida de detención provisional o domiciliaria.

    Esta red habría causado una lesión patrimonial al Estado por un monto aproximado de $40 millones.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    Última Hora

    • 23:36 Tres obreros resultan heridos tras explosión en el área de cocina del Hospital Regional de Azuero Leer más
    • 22:47 Panamá suma su décima medalla y golea a Costa Rica en Santo Domingo 2026 Leer más
    • 22:37 Metro de Panamá detecta incidente de ciberseguridad; servicio opera con normalidad Leer más
    • 22:26 La denuncia que presentó el BAC por falsificación de contratos podría reabrirse, afirma el Ministerio Público Leer más
    • 22:03 Enrico Fermi se corona campeón del baloncesto femenino en los Intercolegiales Meduca 2026 Leer más
    • 22:00 Tribunal ordena prisión para siete presuntos pandilleros por homicidio, drogas y reclutamiento forzoso Leer más
    • 21:29 Imputan cargos a alias ‘El Abogado’, presuntamente vinculado a la pandilla Bagdad, extraditado desde España Leer más
    • 20:57 Wright y Agrazal lideran triunfo de Panamá sobre Nicaragua Leer más
    • 20:45 Ballet Nacional de Panamá lleva la danza folclórica a la Feria Nacional de Artesanías Leer más
    • 20:22 Italys Suira, su presunta vinculación con la ‘Mafia Filipina’ y su relación con la influencer Jackie Guzmán Leer más