Denuncian ante la Antai y Contraloría a la representante de Ancón, Yamireth Batista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asociación de Comunidades del Área del Canal presentó dos nuevas denuncias, este mes en contra de la representante de Ancón, Yamireth Batista, donde pidió investigar presuntas irregularidades administrativas, entre otros casos.

Dos nuevas denuncias fueron presentadas contra la gestión de la Junta Comunal de Ancón, una ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y otra ante la Contraloría General de la República, por presuntas irregularidades administrativas, conflictos de intereses y supuesto uso inadecuado de recursos públicos.

Las denuncias fueron presentadas el pasado 13 de agosto por Celma Moncada, en representación de la Asociación de Comunidades del Área del Canal, contra la administración de la Junta Comunal de Ancón, cuya representante es Yamireth Batista, del Movimiento Otro Camino (Moca).

La Asociación de Comunidades del Área del Canal solicitó a la Antai una investigación por presuntas irregularidades administrativas, conflictos de intereses y supuesto uso inadecuado de recursos públicos. Cortesía

Moncada explicó que ante la Antai solicitaron formalmente la apertura de una investigación administrativa por hechos que, a su juicio, podrían constituir un “delito continuado” y que estarían relacionados con la gestión de la Junta Comunal. Entre los señalamientos mencionó presuntas faltas de transparencia, incumplimiento de deberes funcionales, conflictos de intereses y actuaciones contrarias a los principios que deben regir la administración pública.

Sostuvo que la Antai tiene competencia para intervenir en estos casos, de acuerdo con la Ley 33 de 2013, que establece funciones relacionadas con la prevención, fiscalización, investigación y seguimiento en materia de transparencia, ética pública, acceso a la información y lucha contra la corrupción.

La segunda denuncia fue presentada ante la Contraloría General de la República, donde solicitaron realizar una auditoría forense, financiera, presupuestaria, administrativa, patrimonial y de cumplimiento sobre la gestión de la Junta Comunal.

Cabe recordar que en abril pasado se presentaron tres querellas interpuestas por los exfuncionarios José Luis Barrera y Bassán Chun, quienes laboraron en la Junta Comunal entre 2024 y 2026, ante el Ministerio Público (MP), específicamente en la Fiscalía Anticorrupción.

A raíz de estas denuncias se realizaron allanamientos en dos ocasiones: el viernes 8 de mayo y el jueves 11 de junio. En ambas fechas se efectuaron diligencias de allanamiento e inspección en las instalaciones de la Junta Comunal.

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Señalan pagos y cheques bajo investigación

Moncada señaló que entre las pruebas que presentaron y que han sido entregadas al Ministerio Público figuran copias de cheques y documentos relacionados con pagos efectuados por la Junta Comunal. La denunciante aseguró que algunos de estos desembolsos no tendrían una justificación vinculada con las funciones de la entidad.

“Siguen girándose facturas y pagándose situaciones, cheques, que no tienen ninguna justificación dentro de la Junta Comunal”, afirmó la abogada.

Entre los casos que solicitan investigar está la supuesta compra de materiales de construcción, acabados, aires acondicionados y mobiliario, presuntamente costeados por la Junta Comunal para remodelar un apartamento privado atribuido a la representante en Condado del Rey.

En una entrevista concedida a Radio Red en mayo pasado, Barrera reveló, por ejemplo, que estaba a cargo de las remodelaciones de las instalaciones de la Junta Comunal y que, supuestamente, la representante le habría ordenado remodelar su casa en Condado del Rey.

“Se le hizo la remodelación, se le puso aire y todo fue con los carros del Estado”, aseguró Barrera durante la entrevista.

Otro de los temas que se solicita investigar es la legalidad de la adquisición de mobiliario y otros bienes en la Zona Libre de Colón durante abril de 2025, utilizando supuestos fondos públicos.

Asimismo, en la denuncia se solicita examinar la legalidad y el fundamento presupuestario de donaciones de implementos musicales al Colegio Monseñor Francisco Beckmann, ubicado fuera del corregimiento de Ancón, así como de recursos destinados a otras juntas comunales del interior del país. Según los denunciantes, estas actuaciones habrían desviado fondos destinados a la comunidad de Ancón, entre otros casos que piden sean investigados.

Representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista. Cortesía

Piden investigar uso de fondos públicos

Por su parte, la Asociación de Comunidades del Área del Canal cuestionó que, pese a los señalamientos, la funcionaria vinculada a la gestión de la Junta Comunal continúe realizando actividades y viajes que, a juicio de la organización, deben ser revisados por las autoridades competentes.

Aida Torres, integrante de la asociación de vecinos y quien participó en las denuncias presentadas, solicitó formalmente a la Contraloría realizar una auditoría que permita esclarecer las actuaciones señaladas y garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La Asociación de Comunidades del Área del Canal solicitó a la Contraloría realizar una auditoría forense, financiera, presupuestaria, administrativa, patrimonial y de cumplimiento sobre la gestión de la Junta Comunal de Ancón. Cortesía

Torres destacó que existen denuncias anteriores que permanecen en la Fiscalía Anticorrupción desde hace varios meses, sin que hasta la fecha la comunidad haya recibido respuestas claras sobre sus avances.

Ante estas denuncias contra la representante de Ancón, el pasado 29 de abril, el fiscal de Honor y Disciplina de Moca, Edwin Guardia, abrió una investigación a lo interno del colectivo político.

En un comunicado, el partido manifestó: “Lo que hoy se ventila en el ámbito judicial sobre la representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, es ajeno a todo lo que el Movimiento Otro Camino representa: ajeno a los hechos que se describen, ajeno a los valores que nos definen como organización y ajeno a la forma en que una autoridad elegida debe relacionarse con quienes la eligieron”.

Comunicado de MOCA.

Por su parte, La Prensa intentó en varias ocasiones contactar a Batista para obtener una posición oficial sobre los señalamientos, pero no respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes enviados a su celular. También se contactó en varias ocasiones a la Junta Comunal de Ancón para solicitar una entrevista. Desde la entidad indicaron que el caso sería remitido al Departamento Legal para una respuesta; sin embargo, hasta el momento no se ha formalizado una contestación.