Desarticulan pandilla ‘Banda de Hoti’ investigada por presuntos sicariatos

Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a 13 presuntos integrantes de la organización criminal ‘BDH’.

Trece personas presuntamente vinculadas a la pandilla conocida como “BDH” o “Banda de Hoti”, fueron capturadas este miércoles en Colón, por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en conjunto con unidades de la Policía Nacional, a través de la denominada Operación Control, informó este miércoles el Ministerio Público.

El despliegue policial se concentró en puntos estratégicos y de alta complejidad de la provincia caribeña. De acuerdo al informe, los agentes civiles y policiales irrumpieron mediante allanamientos en los multifamiliares de los sectores de El Bambú y Altos de Los Lagos, entre otras áreas circundantes.

Desarticulan pandilla "BDH" en operativo en Colón.

Evidencias encontradas

Durante el registro de los inmuebles donde residían los sospechosos, los peritos judiciales detectaron diversos indicios que aseguran fortalecen la carpeta de investigación.

Entre los hallazgos principales destacan el decomiso de varias dosis de sustancias ilícitas listas para su comercialización, señala el informe.

Desarticulan pandilla "BDH" en operativo en Colón.

De igual forma, las autoridades confirmaron la presencia de grafitis con las siglas “BDH” en las paredes de los lugares allanados. Explican que estas marcas territoriales eran utilizadas por la organización criminal para delimitar sus zonas de influencia y generar temor entre los residentes locales.

Desarticulan pandilla "BDH" en operativo en Colón.

Historial delictivo

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía Especializada, la investigación contra este grupo delictivo formalmente inició en el año 2023.

Según los seguimientos de inteligencia civil, la “Banda de Hoti” mantenía una operación permanente dedicada a la comisión de delitos graves como:

Homicidios bajo la modalidad de sicariato.

Delitos relacionados con drogas (tráfico local e internacional).

Porte ilícito de armas de fuego de diversos calibres.

Ministerio Público en operativo.

Los 13 detenidos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad y serán puestos a órdenes de un Juez de Garantías en las próximas horas.

La fiscalía solicitará la legalización de sus aprehensiones, la formulación de cargos por asociación ilícita y la aplicación de medidas cautelares severas debido al perfil de peligrosidad del grupo.