Panamá, 17 de marzo del 2026

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    Investigación

    Desarticulan red de pornografía infantil

    Operativo en la provincia expone cómo trabajaban las redes de explotación infantil en Panamá y refuerza las alertas sobre delitos digitales en aumento.

    Juan Manuel Díaz

    Cinco personas fueron aprehendidas este martes 17 de marzo en la provincia de Bocas del Toro, en una operación en la que se les decomisó material relacionado con explotación sexual infantil.

    +info

    Desmantelan red de explotación sexual de menores de edad en Chiriquí15 años de prisión para dos implicados en red de explotación sexual

    La operación Escudo de la Infancia, desarrollada por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional, dejó al descubierto una presunta red dedicada a la distribución de pornografía infantil.

    En la operación, desarrollada en asocio con Homeland Security Investigations y OUR Rescue, las autoridades decomisaron 40 equipos tecnológicos, entre celulares, laptops, tabletas, discos compactos y USB, en los que se mantenían almacenadas gran cantidad de imágenes.

    Desarticulan red de pornografía infantil
    Durante las diligencia de aprehendió a cinco personas. Cortesía.

    La investigación se inició tras una investigación realizada por funcionarios del MP y la Policía, en la que se verificaron direcciones IP relacionadas con casos de pornografía infantil.

    Cifras estadísticas de los estamentos de seguridad revelan que en los últimos siete años se han detenido a 127 personas durante 43 operativos relacionados con casos de abuso sexual infantil.

    En estos procesos se logró rescatar a 64 víctimas y se registraron 54 sentencias condenatorias.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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