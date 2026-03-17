Desarticulan red de pornografía infantil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Operativo en la provincia expone cómo trabajaban las redes de explotación infantil en Panamá y refuerza las alertas sobre delitos digitales en aumento.

Cinco personas fueron aprehendidas este martes 17 de marzo en la provincia de Bocas del Toro, en una operación en la que se les decomisó material relacionado con explotación sexual infantil.

La operación Escudo de la Infancia, desarrollada por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional, dejó al descubierto una presunta red dedicada a la distribución de pornografía infantil.

En la operación, desarrollada en asocio con Homeland Security Investigations y OUR Rescue, las autoridades decomisaron 40 equipos tecnológicos, entre celulares, laptops, tabletas, discos compactos y USB, en los que se mantenían almacenadas gran cantidad de imágenes.

Durante las diligencia de aprehendió a cinco personas. Cortesía.

La investigación se inició tras una investigación realizada por funcionarios del MP y la Policía, en la que se verificaron direcciones IP relacionadas con casos de pornografía infantil.

Cifras estadísticas de los estamentos de seguridad revelan que en los últimos siete años se han detenido a 127 personas durante 43 operativos relacionados con casos de abuso sexual infantil.

En estos procesos se logró rescatar a 64 víctimas y se registraron 54 sentencias condenatorias.

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