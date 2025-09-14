Panamá, 15 de septiembre del 2025

    Fiscalía Anticorrupción

    Descentralización: aprehenden a exrepresentante y a extesorera de Natá; imputan cargos al exrepresentante de Tolé

    Henry Cárdenas P.
    En medio de las diligencias y audiencias que se llevan cabo por el manejo de los fondos de la Descentralización, el Ministerio Público confirmó la tarde de este domingo la aprehensión del exrepresentante y la extesorera de Natá, provincia de Coclé, tras una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción.

    Por otro lado, se informó que en una audiencia de garantías se logró la imputación de cargos por el delito de peculado al exrepresentante de Tolé, provincia de Chiriquí.

    De igual forma, se adelantó que la Fiscalía Anticorrupción apeló la medida cautelar aplicada al exfuncionario de reporte periódico.

    Estas investigaciones corresponden a denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, tras detectar una serie de irregularidades en el manejo de fondos para la ejecución de proyectos sociales.

    La Fiscalía Anticorrupción ha logrado la imputación de cargos de al menos 13 exrepresentantes de corregimiento y 11 extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización del Programa de Interés Social.

