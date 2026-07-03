Descubren droga oculta en osos de peluches procedentes de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una modalidad de tráfico internacional de sustancias ilícitas que utilizaba la inocencia de los juguetes infantiles como fachada, fue desarticulada por las fuerzas de seguridad, informó este viernes la Policía Nacional.

De acuerdo al informe, un total de 12 envoltorios con presunta marihuana hidropónica fueron decomisados en el sector de Felipillo, corregimiento de la 24 de Diciembre, tras el despliegue de la denominada “Operación Teddy”.

La acción fue ejecutada por unidades de Inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio Público.

Contrabando desde el extranjero

El hallazgo se registró en el interior de un depósito local, donde los agentes procedieron a la revisión de tres cajas de cartón procedentes de los Estados Unidos con Panamá como destino final.

Al momento de la verificación física de los paquetes, las autoridades detectaron irregularidades en varios osos de peluche. Tras abrir los juguetes, se descubrió que el relleno tradicional había sido reemplazado.

Inspeccionaron tres cajas de cartón, dando con cuatro empaques plásticos ocultos en el relleno de los juguetes.

Doce envoltorios poseían presunta marihuana hidropónica dosificados dentro de los empaques.

Descubren droga oculta en osos de peluche procedentes de Estados Unidos. PN

Investigaciones en curso

Este tipo de incautaciones encienden las alarmas de las autoridades debido al uso de cargamentos de mensajería comercial para la introducción de drogas de alta pureza, como la marihuana hidropónica, al mercado local.

Todos los indicios recabados durante la “Operación Teddy” fueron custodiados de inmediato y puestos a órdenes de las fiscalías correspondientes del Ministerio Público.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes para identificar y capturar tanto a los remitentes del cargamento en el extranjero como a los encargados de recibir la mercancía ilícita en territorio panameño.