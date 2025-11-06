Desfile del 5 de noviembre en Colón: estamentos de seguridad exponen músculo ante el reto de la criminalidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante los desfiles celebrados este 5 de noviembre, en la provincia de Colón, los estamentos de seguridad del Estado realizaron un amplio despliegue de capacidad armamentística y de reacción ante posibles situaciones de riesgo.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y la Policía Nacional exhibieron vehículos artillados, batallones con armas pesadas y fusiles de asalto.

El Senafront presentó vehículos todo terreno con capacidad para operar en áreas de difícil acceso, además de unidades especializadas en sobrevivencia en selva que culminaron el curso Panajunga. El Senan, por su parte, mostró a sus equipos de francotiradores y fuerzas especiales entrenados para responder a situaciones de alto riesgo.

Con presencia del presidente de la República @JoseRaulMulino y del ministro de Seguridad Pública @frankabregom, la Fuerza Pública mostró en Colón su disciplina, compromiso y amor por Panamá.#OrgulloNacional #MesDeLaPatria #5DeNoviembre pic.twitter.com/1j4Pu9m0WF — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) November 5, 2025

También el SPI, encargado de la seguridad del Palacio Presidencial y del propio presidente de la República, exhibió unidades de reacción rápida equipadas con armamento de grueso calibre.

Durante los actos, el presidente José Raúl Mulino reconoció los graves problemas de inseguridad que enfrenta la provincia y aseguró que su administración “está haciendo un esfuerzo para devolver la tranquilidad a los colonenses”.

En horas de la mañana, el mandatario sostuvo una reunión con el Consejo Municipal de Colón, cuyos representantes le solicitaron apoyo para programas de rescate social dirigidos a jóvenes y adolescentes en riesgo.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, Colón registró hasta septiembre pasado 92 homicidios, solo superada por la provincia de Panamá, con 186. También acumula 223 denuncias por delitos sexuales y 1,007 casos de violencia doméstica. En la provincia operan alrededor de 25 pandillas, que se disputan el control del microtráfico, las extorsiones y la custodia de cargamentos de drogas procedentes de Colombia.

Ante esta situación, la Policía Nacional ha incrementado el pie de fuerza y reforzado la vigilancia en playas, zonas comerciales y comunidades de mayor conflicto.

En los desfiles del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá, los estamentos de seguridad también realizaron presentaciones de sus equipos tácticos y de combate como parte de la exhibición conmemorativa de las fiestas patrias.