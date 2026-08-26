NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Procuraduría capturó a más de 15 personas en siete provincias tras denuncias del Meduca por fraudes en la plataforma de nombramientos SIARHE.

Más de 15 personas acusadas de integrar una red criminal dedicada presuntamente a la confección, venta y uso de diplomas falsos para obtener nombramientos como educadores, fueron capturadas este miércoles 26 de agosto en la ejecución de la “Operación Credenciales 1.0”, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Los allanamientos se extendieron de forma simultánea por las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién.

Desmantelan red que falsificaba títulos para conseguir plazas docentes. Operación Credenciales 1.0. PN

El operativo fue liderado por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada y as acciones contaron con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

🚨 Operación Credenciales 1.0:



17 personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con una red que falsificaba diplomas y vendía plazas docentes. Las diligencias continúan en siete provincias.https://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/unc5DmQVMG — La Prensa Panamá (@prensacom) August 26, 2026

Durante las diligencias, autorizadas previa orden de un Juez de Garantías, los fiscales lograron decomisar evidencias clave para el caso. Entre los indicios ubicados destacan diplomas falsificados, créditos universitarios, facturas y diversos equipos tecnológicos utilizados presuntamente para la falsificación de los documentos.

El origen del fraude en el SIARHE

Las pesquisas de la Fiscalía iniciaron formalmente tras denuncias interpuestas por el Ministerio de Educación (Meduca).

La institución detectó graves irregularidades dentro del Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), la plataforma informática oficial utilizada para postular y seleccionar a los aspirantes en los Concursos de Nombramiento Docente.

Desmantelan red que falsificaba títulos para conseguir plazas docentes. Operación Credenciales 1.0. PN

Modus operandi

Según las investigaciones preliminares, el grupo delictivo operaba mediante la confección y venta expedita de títulos universitarios apócrifos.

Para darles apariencia de legalidad, la red utilizaba de forma fraudulenta el nombre y los logos de prestigiosas universidades del país. Esto permitía a los compradores alterar su puntuación en el sistema y desplazar de forma ilícita a docentes que sí cumplían con los requisitos legales.

Desmantelan red que falsificaba títulos para conseguir plazas docentes. Operación Credenciales 1.0. PN

Cargos y proceso judicial

A los detenidos se les imputarían cargos por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, contra la Fe Pública y Asociación Ilícita.

En las próximas horas, las personas aprehendidas serán conducidas ante los tribunales de garantías.

En estas audiencias de control, los fiscales solicitarán la legalización de las aprehensiones, la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares correspondientes.